08:01, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Trump'tan BM'ye 'kulÃ¼p' benzetmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) bÃ¼yÃ¼k bir potansiyele sahip olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸu an sadece insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼pten ibaret olduÄŸunu iddia etti.

Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada BM'yi eleÅŸtirdi.

"BM, bÃ¼yÃ¼k bir potansiyele sahip olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸu an sadece insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼p, Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸan Trump'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±,Â BM GÃ¼venlik Konseyinde Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerine son vermesini talep eden kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yapmasÄ± dikkati Ã§ekti.

Donald Trump, daha Ã¶nce de BM GÃ¼venlik Konseyindeki Ä°srail kararÄ±nÄ±n veto edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸ, ABD'nin Ã§ekimser kalmasÄ±yla kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra iÅŸler farklÄ± olacak." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

TRUMP'TAN OBAMA'YA CEVAPÂ

Trump,Â gÃ¶revinin sona ermesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kalanÂ BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n 8 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine katÄ±labilmesi halinde kendisi karÅŸÄ±sÄ±ndaki ÅŸansÄ±na iliÅŸkin, "Bu yÄ±l yarÄ±ÅŸabilsem seÃ§imleri kazanabilirdim." aÃ§Ä±klamasÄ±na da yine Twitter'dan yanÄ±t verdi.

Obama'nÄ±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Trump, "BaÅŸkan Obama, bana karÅŸÄ± galip gelebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Ã–yle diyebilir ama bence hiÃ§bir ÅŸekilde (kazanamazdÄ±).Â Ä°ÅŸsizlik, DEAÅž, Obamacare." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.