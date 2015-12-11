Trump'tan BM'ye 'kulÃ¼p' benzetmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) bÃ¼yÃ¼k bir potansiyele sahip olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸu an sadece insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼pten ibaret olduÄŸunu iddia etti.
Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada BM'yi eleÅŸtirdi.
"BM, bÃ¼yÃ¼k bir potansiyele sahip olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸu an sadece insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼p, Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸan Trump'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±,Â BM GÃ¼venlik Konseyinde Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerine son vermesini talep eden kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yapmasÄ± dikkati Ã§ekti.
Donald Trump, daha Ã¶nce de BM GÃ¼venlik Konseyindeki Ä°srail kararÄ±nÄ±n veto edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸ, ABD'nin Ã§ekimser kalmasÄ±yla kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra iÅŸler farklÄ± olacak." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Trump,Â gÃ¶revinin sona ermesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kalanÂ BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n 8 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine katÄ±labilmesi halinde kendisi karÅŸÄ±sÄ±ndaki ÅŸansÄ±na iliÅŸkin, "Bu yÄ±l yarÄ±ÅŸabilsem seÃ§imleri kazanabilirdim." aÃ§Ä±klamasÄ±na da yine Twitter'dan yanÄ±t verdi.
Obama'nÄ±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Trump, "BaÅŸkan Obama, bana karÅŸÄ± galip gelebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Ã–yle diyebilir ama bence hiÃ§bir ÅŸekilde (kazanamazdÄ±).Â Ä°ÅŸsizlik, DEAÅž, Obamacare." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de halkÄ±n yÃ¼zde 51'i temel gÄ±da maddelerine ulaÅŸamÄ±yor
Trump, BM'nin insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼pten ibaret olduÄŸunu sÃ¶yledi
Gazne vilayetindeki operasyonda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Cihadi isimli Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Taliban'Ä±n Ã¶nde gelen komutanlarÄ±ndan olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Esad gÃ¼Ã§lerinin Dera ve Ã§evresine kara ve havadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar sebebiyle yerlerinden olan 4 bin 500 Suriyeli, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Zeyzun bÃ¶lgesinde derme Ã§atma Ã§adÄ±rlarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor
Real Madrid'in Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± destek mesajÄ±, yaklaÅŸÄ±k 15 milyon kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ve 2 milyondan fazla beÄŸeni aldÄ±
The New York Times gazetesi, NorveÃ§li diplomat Alf Arne Ramslien'in aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Afganistan yÃ¶netimi ile Taliban'Ä±n yeniden bir araya geldiÄŸini duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Obama, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'a karÅŸÄ± 8 KasÄ±m'da yarÄ±ÅŸabilme imkanÄ± olsa seÃ§imleri kazanabileceÄŸini iddia etti
Kentte son Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§erisinde 3 binden fazla kiÅŸi evini terk ederek sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼
Afrin'de KÃ¼rdistan Demokrat Partisi-Suriye Ã¼yesi 3 siyasetÃ§inin, PKK/PYD tarafÄ±ndan yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.
Ä°srail yargÄ±sÄ±, esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Filistinli tutuklu RÄ±dvan'Ä±n daha Ã¶nce hakkÄ±nda Ã§Ä±kan hapis cezasÄ±nÄ± yeniden uygulamaya koydu
Malatya'da, Ä°HH Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde toplanan 25 tÄ±r yardÄ±m malzemesi, Suriye'ye gÃ¶nderildi
Temsilciler Meclisi'ne baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, CufranÄ±n gÃ¼neyinde "Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri"ne ait karargahÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlendi
Yeni Ã§alÄ±ÅŸma sistemini protesto etmek iÃ§in eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan polis memurlarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Prijedor ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen operasyonda, 1992'de BoÅŸnak, HÄ±rvat ve Romanlara yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§u iÅŸledikleri iddiasÄ±yla 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Tunus hÃ¼kÃ¼meti, etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona ermesi iÃ§in yeni bir yasal sÃ¼reÃ§ hazÄ±rlÄ±yor