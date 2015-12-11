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08:49, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
Amerika
08:01, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Trump'tan BM'ye 'kulÃ¼p' benzetmesi
Trump'tan BM'ye 'kulÃ¼p' benzetmesi

Trump, BM'nin insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼pten ibaret olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) bÃ¼yÃ¼k bir potansiyele sahip olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸu an sadece insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼pten ibaret olduÄŸunu iddia etti.

Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada BM'yi eleÅŸtirdi.

"BM, bÃ¼yÃ¼k bir potansiyele sahip olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸu an sadece insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼p, Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸan Trump'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±,Â BM GÃ¼venlik Konseyinde Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerine son vermesini talep eden kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yapmasÄ± dikkati Ã§ekti.

Donald Trump, daha Ã¶nce de BM GÃ¼venlik Konseyindeki Ä°srail kararÄ±nÄ±n veto edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸ, ABD'nin Ã§ekimser kalmasÄ±yla kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra iÅŸler farklÄ± olacak." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

TRUMP'TAN OBAMA'YA CEVAPÂ 

Trump,Â gÃ¶revinin sona ermesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kalanÂ BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n 8 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine katÄ±labilmesi halinde kendisi karÅŸÄ±sÄ±ndaki ÅŸansÄ±na iliÅŸkin, "Bu yÄ±l yarÄ±ÅŸabilsem seÃ§imleri kazanabilirdim." aÃ§Ä±klamasÄ±na da yine Twitter'dan yanÄ±t verdi.

Obama'nÄ±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Trump, "BaÅŸkan Obama, bana karÅŸÄ± galip gelebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Ã–yle diyebilir ama bence hiÃ§bir ÅŸekilde (kazanamazdÄ±).Â Ä°ÅŸsizlik, DEAÅž, Obamacare." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Donald Trump BirleÅŸmiÅŸ Milletler
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Donald Trump'Ä±n TÃ¼rk ortaÄŸÄ±ndan aÃ§Ä±klama

MÃ¼slÃ¼man ortaÄŸÄ± Trump'Ä±n ismini sildi
MÃ¼slÃ¼man ortaÄŸÄ± Trump'Ä±n ismini sildi

Obama'dan Trump'a: Dar kafalÄ± olmayalÄ±m
Obama'dan Trump'a Dar kafalÄ± olmayalÄ±m

Netanyahu da Trump'Ä±n sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterdi
Netanyahu da Trump'Ä±n sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterdi

Trump'tan yeni teklif: MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ABD'ye almayalÄ±m
Trump'tan yeni teklif MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ABD'ye almayalÄ±m

CumhuriyetÃ§iler'de Donald Trump'a destek artÄ±yor
CumhuriyetÃ§iler'de Donald Trump'a destek artÄ±yor

CumhuriyetÃ§i aday Trump'tan yeni vukuat
CumhuriyetÃ§i aday Trump'tan yeni vukuat

Donald Trump: SeÃ§ilirsem Suriyelileri kovarÄ±m
Donald Trump SeÃ§ilirsem Suriyelileri kovarÄ±m






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