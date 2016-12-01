Yemen'in yÃ¼zde 51'i gÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yemen'deÂ yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸ nedeniyle halkÄ±n yÃ¼zde 51'inin temel gÄ±da maddelerine ulaÅŸmada sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±Â belirtildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon OfisiÂ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, 2016 yÄ±lÄ± boyunca Ã¼lkenin tÃ¼m illerinde iÃ§ savaÅŸtan zarar gÃ¶ren 5 milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸiye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, EylÃ¼l-Ekim 2016 tarihlerinde 3 milyon 800 bin kiÅŸiye acil yardÄ±m verildiÄŸiÂ ifade edildi.
Raporda, 2016 yÄ±lÄ± insani yardÄ±m planÄ±nÄ±n sadece yÃ¼zde 57'lik kÄ±smÄ±nÄ±n gerekli finansman desteÄŸi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, halkÄ±n yÃ¼zde 51'inin yeterli miktarda gÄ±daya ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
Ä°Ã§ savaÅŸ nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kiÅŸilere de deÄŸinilen raporda, gÃ¶Ã§menlerden yÃ¼zde 55'inin baÅŸka ailelerin yanÄ±na yerleÅŸtiÄŸi, yÃ¼zde 22'sinin kiralÄ±k evlerde, yÃ¼zde 19'unun ise kurulan merkezlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Raporda ayrÄ±ca, iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten 18 KasÄ±m'a kadar 7 bin 272 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 38 bin 279'unun yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de halkÄ±n yÃ¼zde 51'i temel gÄ±da maddelerine ulaÅŸamÄ±yor
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