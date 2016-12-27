08:09, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Celalettin Ã–kten Ã¶dÃ¼lleri sahiplerini buldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HayatÄ± boyunca imam hatip okullarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden ve TÃ¼rkiye'nin ilk Ä°mam Hatip Lisesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ unvanÄ±nÄ±Â alan Mahmut Celalettin Ã–kten,Â Ã–NDER Ä°mam Hatipliler DerneÄŸince dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reniyle anÄ±ldÄ±.

Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonunda Ä°mam Hatipliler DerneÄŸi (Ã–NDER) tarafÄ±ndan imam hatip okullarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen ciddi mÃ¼cadele veren, ilk kurucu mÃ¼dÃ¼r ve fikir babasÄ± Celalettin Ã–kten'i yeni nesillere tanÄ±tmak ve hatÄ±rasÄ±nÄ± canlÄ± tutmak amacÄ±yla adÄ±na Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rende konuÅŸan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±,Â imam hatip okullarÄ±nÄ±n Ã§ok ciddi bir toplumsal ihtiyacÄ±n gereÄŸi olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Celallettin Ã–kten gibi aydÄ±n ÅŸahsiyetlerin dirayet ve gayretleri ile imam hatip okullarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruduÄŸunu belirten AvcÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°mam hatip okullarÄ±, TÃ¼rkiye'nin ihtiyacÄ± olan Â mÃ¼nevver bir neslin yetiÅŸmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±. TÃ¼rkiye'nin dini, ilmi, kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal hayatÄ±nda Ã§ok mÃ¼him yeri olan imam hatip okullarÄ±mÄ±z, bugÃ¼n de baÅŸka diÄŸer okullarÄ±mÄ±z gibi gÃ¼zide bir neslin yetiÅŸmesine vesile oluyorlar. Ã–NDER gibi birÃ§ok gibi sivil toplum kuruluÅŸu da bu okullarÄ±mÄ±zda okuyan genÃ§lerimizin daha iyi yetiÅŸmesine katkÄ±da bulunuyor ve bugÃ¼n de bir numunesini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bÃ¶yle gÃ¼zel programlar vasÄ±tasÄ±yla genÃ§lerimizin kÃ¼ltÃ¼rle, sanatla, edebiyatla iÃ§ iÃ§i olmalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yorlar."Â

Ã–DÃœLLER

Ã–dÃ¼llerin verilmesinden Ã¶nceÂ imam hatip okulu Ã¶ÄŸrencilerinin ve Ã–kten'i tanÄ±yanlarÄ±n anlatÄ±mÄ±yla Celalettin Ã–ktenâ€™i tanÄ±tan bir video gÃ¶sterildi.

Daha sonra daÄŸÄ±tÄ±lan Ã¶dÃ¼llerde, "YÄ±lÄ±n Bilim Ä°nsanÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne Prof. Dr. Teoman DuralÄ± layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

"YÄ±lÄ±n Dini Hizmet GÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼" Ã¶dÃ¼lÃ¼, DiyarbakÄ±r Ulu Cami Ä°mamÄ± Mehmet Sait Yaz'a verilirken, "YÄ±lÄ±n EÄŸitimcisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde yaralanan Ã¶ÄŸretmen Derya OvacÄ±klÄ± aldÄ±.Â

"YÄ±lÄ±n EdebiyatÃ§Ä±sÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ Ä°tibar Dergisi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve Yeni Åžafak Gazetesi KÃ¶ÅŸe YazarÄ± Ä°brahim Tenekeciâ€™ye verildi. "YÄ±lÄ±n GenÃ§lik Dergisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne ise Anadolu GenÃ§lik Dergisi layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

"YÄ±lÄ±n KÃ¼ltÃ¼r Edebiyat Dergisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Ä°tibar dergisi alÄ±rken, "YÄ±lÄ±n Ä°nternet Sitesi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne "sonpeygamber.info" deÄŸer bulundu.Â

"YÄ±lÄ±n Televizyon Dizisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul" oldu. Ã–dÃ¼lÃ¼ alan dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± ve senaristlerinden Mehmet BozdaÄŸ, "Ã‡ok gÃ¼zel bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni dÃ¼zenlemiÅŸsiniz. 250 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z iÃ§in alÄ±yorum. DiriliÅŸ ErtuÄŸrul milletine sÃ¶vmeden, kadim deÄŸerlerini anlatarak baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±." dedi.

TÃ¶rende "YÄ±lÄ±n Oyucusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ de Ufuk Bayraktar aldÄ±. Bayraktar, Ã¶dÃ¼lÃ¼ baÅŸta 15 Temmuz olmak Ã¼zere ÅŸehitlere ve halen gÃ¶revde olan polis ve askerlere ithaf ettiÄŸini belirtti.

"YÄ±lÄ±n Sinema Filmi" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ "Somuncu Baba AÅŸkÄ±n SÄ±rrÄ±" , "YÄ±lÄ±n Sporcusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Kenan SofuoÄŸlu, "YÄ±lÄ±n MÃ¼zisyeni" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ UÄŸur IÅŸÄ±lak aldÄ±.Â

"YÄ±lÄ±n Radyo ProgramcÄ±sÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼, Fatma Beyza TÃ¼tÃ¼ncÃ¼oÄŸlu'na verildi. TÃ¼tÃ¼ncÃ¼oÄŸlu, Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Suriyeâ€™de hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklara adadÄ±.Â

"YÄ±lÄ±n Televizyoncusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne BetÃ¼l Soysal BozdaÄŸ layÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, "YÄ±lÄ±n Gazetecisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ Hande FÄ±rat'a verildi.Â

"YÄ±lÄ±n Projesi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne "YaÅŸayarak Ã–ÄŸreniyorum" projesi, "YÄ±lÄ±n GenÃ§lik STK'sÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne Ä°stanbul AlperenÂ OcaklarÄ± layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

"Celalettin Ã–kten Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼", Yrd. DoÃ§. HÃ¼seyin Yorulmaz'a verilirken, "EÄŸitime Hizmet Ã–dÃ¼lÃ¼"nÃ¼ Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Yusuf Tekin aldÄ±.Â

"Ahde Vefa" Ã–dÃ¼lÃ¼ ise merhum Prof. Dr. Sebahattin Zaim adÄ±na kÄ±zÄ± Prof. Dr. MehveÅŸ TarÄ±m'a verildi.Â

"15 Temmuz Milli Ä°rade" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ise TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail KahramanÂ aldÄ±. Ã–dÃ¼l, Kahraman adÄ±na TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali KumbuzoÄŸlu'na takdim edildi.Â

TÃ¶rendeÂ Ã–nder BaÅŸkanÄ± Halit BekiroÄŸlu, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±'ya bir hat levhaÂ hediye etti.Â