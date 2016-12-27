Celalettin Ã–kten Ã¶dÃ¼lleri sahiplerini buldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
HayatÄ± boyunca imam hatip okullarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden ve TÃ¼rkiye'nin ilk Ä°mam Hatip Lisesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ unvanÄ±nÄ±Â alan Mahmut Celalettin Ã–kten,Â Ã–NDER Ä°mam Hatipliler DerneÄŸince dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reniyle anÄ±ldÄ±.
Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonunda Ä°mam Hatipliler DerneÄŸi (Ã–NDER) tarafÄ±ndan imam hatip okullarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen ciddi mÃ¼cadele veren, ilk kurucu mÃ¼dÃ¼r ve fikir babasÄ± Celalettin Ã–kten'i yeni nesillere tanÄ±tmak ve hatÄ±rasÄ±nÄ± canlÄ± tutmak amacÄ±yla adÄ±na Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
TÃ¶rende konuÅŸan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±,Â imam hatip okullarÄ±nÄ±n Ã§ok ciddi bir toplumsal ihtiyacÄ±n gereÄŸi olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Celallettin Ã–kten gibi aydÄ±n ÅŸahsiyetlerin dirayet ve gayretleri ile imam hatip okullarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruduÄŸunu belirten AvcÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ä°mam hatip okullarÄ±, TÃ¼rkiye'nin ihtiyacÄ± olan Â mÃ¼nevver bir neslin yetiÅŸmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±. TÃ¼rkiye'nin dini, ilmi, kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal hayatÄ±nda Ã§ok mÃ¼him yeri olan imam hatip okullarÄ±mÄ±z, bugÃ¼n de baÅŸka diÄŸer okullarÄ±mÄ±z gibi gÃ¼zide bir neslin yetiÅŸmesine vesile oluyorlar. Ã–NDER gibi birÃ§ok gibi sivil toplum kuruluÅŸu da bu okullarÄ±mÄ±zda okuyan genÃ§lerimizin daha iyi yetiÅŸmesine katkÄ±da bulunuyor ve bugÃ¼n de bir numunesini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bÃ¶yle gÃ¼zel programlar vasÄ±tasÄ±yla genÃ§lerimizin kÃ¼ltÃ¼rle, sanatla, edebiyatla iÃ§ iÃ§i olmalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yorlar."Â
Ã–dÃ¼llerin verilmesinden Ã¶nceÂ imam hatip okulu Ã¶ÄŸrencilerinin ve Ã–kten'i tanÄ±yanlarÄ±n anlatÄ±mÄ±yla Celalettin Ã–ktenâ€™i tanÄ±tan bir video gÃ¶sterildi.
Daha sonra daÄŸÄ±tÄ±lan Ã¶dÃ¼llerde, "YÄ±lÄ±n Bilim Ä°nsanÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne Prof. Dr. Teoman DuralÄ± layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
"YÄ±lÄ±n Dini Hizmet GÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼" Ã¶dÃ¼lÃ¼, DiyarbakÄ±r Ulu Cami Ä°mamÄ± Mehmet Sait Yaz'a verilirken, "YÄ±lÄ±n EÄŸitimcisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde yaralanan Ã¶ÄŸretmen Derya OvacÄ±klÄ± aldÄ±.Â
"YÄ±lÄ±n EdebiyatÃ§Ä±sÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ Ä°tibar Dergisi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve Yeni Åžafak Gazetesi KÃ¶ÅŸe YazarÄ± Ä°brahim Tenekeciâ€™ye verildi. "YÄ±lÄ±n GenÃ§lik Dergisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne ise Anadolu GenÃ§lik Dergisi layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â
"YÄ±lÄ±n KÃ¼ltÃ¼r Edebiyat Dergisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Ä°tibar dergisi alÄ±rken, "YÄ±lÄ±n Ä°nternet Sitesi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne "sonpeygamber.info" deÄŸer bulundu.Â
"YÄ±lÄ±n Televizyon Dizisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul" oldu. Ã–dÃ¼lÃ¼ alan dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± ve senaristlerinden Mehmet BozdaÄŸ, "Ã‡ok gÃ¼zel bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni dÃ¼zenlemiÅŸsiniz. 250 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z iÃ§in alÄ±yorum. DiriliÅŸ ErtuÄŸrul milletine sÃ¶vmeden, kadim deÄŸerlerini anlatarak baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±." dedi.
TÃ¶rende "YÄ±lÄ±n Oyucusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ de Ufuk Bayraktar aldÄ±. Bayraktar, Ã¶dÃ¼lÃ¼ baÅŸta 15 Temmuz olmak Ã¼zere ÅŸehitlere ve halen gÃ¶revde olan polis ve askerlere ithaf ettiÄŸini belirtti.
"YÄ±lÄ±n Sinema Filmi" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ "Somuncu Baba AÅŸkÄ±n SÄ±rrÄ±" , "YÄ±lÄ±n Sporcusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Kenan SofuoÄŸlu, "YÄ±lÄ±n MÃ¼zisyeni" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ UÄŸur IÅŸÄ±lak aldÄ±.Â
"YÄ±lÄ±n Radyo ProgramcÄ±sÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼, Fatma Beyza TÃ¼tÃ¼ncÃ¼oÄŸlu'na verildi. TÃ¼tÃ¼ncÃ¼oÄŸlu, Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Suriyeâ€™de hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklara adadÄ±.Â
"YÄ±lÄ±n Televizyoncusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne BetÃ¼l Soysal BozdaÄŸ layÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, "YÄ±lÄ±n Gazetecisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ Hande FÄ±rat'a verildi.Â
"YÄ±lÄ±n Projesi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne "YaÅŸayarak Ã–ÄŸreniyorum" projesi, "YÄ±lÄ±n GenÃ§lik STK'sÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne Ä°stanbul AlperenÂ OcaklarÄ± layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â
"Celalettin Ã–kten Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼", Yrd. DoÃ§. HÃ¼seyin Yorulmaz'a verilirken, "EÄŸitime Hizmet Ã–dÃ¼lÃ¼"nÃ¼ Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Yusuf Tekin aldÄ±.Â
"Ahde Vefa" Ã–dÃ¼lÃ¼ ise merhum Prof. Dr. Sebahattin Zaim adÄ±na kÄ±zÄ± Prof. Dr. MehveÅŸ TarÄ±m'a verildi.Â
"15 Temmuz Milli Ä°rade" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ise TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail KahramanÂ aldÄ±. Ã–dÃ¼l, Kahraman adÄ±na TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali KumbuzoÄŸlu'na takdim edildi.Â
TÃ¶rendeÂ Ã–nder BaÅŸkanÄ± Halit BekiroÄŸlu, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±'ya bir hat levhaÂ hediye etti.Â
2017'de alÄ±nacak MTV miktarlarÄ± Resmi gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ã–NDER tarafÄ±ndan ilki dÃ¼zenlenen Celalettin Ã–kten Ã¶dÃ¼lleri dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buldu
Anayasada DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde yasak olmasÄ±na raÄŸmen yarasa sattÄ±ÄŸÄ± belirtilen bir kiÅŸiye, 3 bin 731 lira para cezasÄ± uygulandÄ±. Satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 5 yarasa ise doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.
TÃœBÄ°TAK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Arif ErgiÌ‡n, Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi ile Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi ile boÄŸazlarda meydana gelen kirlilik ve bunun canlÄ±lar Ã¼zerindeki etkilerinin incelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Mut ilÃ§esinde okullar yarÄ±n tatil edildi, GÃ¼lnar ilÃ§esinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi
Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esinde polis ekiplerinin durdurduÄŸu kamyonette, Roma dÃ¶nemine ait sunak taÅŸÄ± bulundu.
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yapacaÄŸÄ± sÄ±navla 100 Hazine avukatÄ± alacak.
TBMM Anasaya Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifiyle ilgili konuÅŸan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "DÃ¼zenleme ile yÃ¼rÃ¼tme yetkisini millet sandÄ±kta verecek. Millet bu yetkiyi kime verdiyse, o kullanacak. O yetkinin, ortaÄŸÄ± olmayacak" dedi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosu, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda yayÄ±n yasaÄŸÄ± talebinde bulundu.
Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
Kilis'te lise Ã¶ÄŸrencileri, baÅŸlattÄ±klarÄ± kampanya ile topladÄ±klarÄ± para ve insani yardÄ±m malzemelerini TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine teslim etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde MHP lideri BahÃ§eliâ€‹ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ã–rgÃ¼te yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 7'si tutuklu 16 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan alan, 15 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne "Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi" ilan edildi
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki uyuÅŸturucu operasyonunda 20 kilo 815 gram esrar ele geÃ§irildi, olayla ilgili 1 kiÅŸi tutuklandÄ±.