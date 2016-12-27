Japon BaÅŸbakan Pearl Harbor'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, Hawaii'nin Pearl Harbor bÃ¶lgesinde hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anmak Ã¼zere Pearl Harbor'a geldi.
ABD'ye ait Harbor-Hickam Askeri ÃœssÃ¼'ne inen Abe,Â Japonya tarafÄ±ndan 7 AralÄ±k 1941'de vurulan Pearl Harbor'da hayatÄ±nÄ± kaybeden deniz piyadeleri anÄ±sÄ±na bÃ¶lgeyi ziyaret eden ilk Japonya BaÅŸbakanÄ± oldu.Â
Åžinzo Abe, salÄ± gÃ¼nÃ¼ halka kapatÄ±lacak olan Arizona AnÄ±tÄ±'nÄ±, tatilini geÃ§irmek Ã¼zere ailesiyle Hawaii'de bulunan ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama ile ziyaret edecek. Â
Japonya'nÄ±n eski lideri Åžigeru YoÅŸida, 1951'de saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerin anÄ±sÄ±na yapÄ±lan Arizona AnÄ±tÄ± henÃ¼z yapÄ±lmamÄ±ÅŸken Pearl Harbor'Ä± ziyaret etmiÅŸti.Â
Japonya'nÄ±n 1941'deki saldÄ±rÄ±sÄ±ndan bu yana Ã¼ssÃ¼ ziyaret eden gÃ¶revdeki ilk Japonya BaÅŸbakanÄ± olacak Abe, ziyaretiyle Japonya ve ABD arasÄ±nda uzlaÅŸma mesajÄ± gÃ¶ndermek istediÄŸini belirtmiÅŸti.
Åžinzo Abe'nin ziyaretinin amacÄ±nÄ±n "Ã¶zÃ¼r dilemek" olmadÄ±ÄŸÄ±, Pearl Harbor'da hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anmak olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Japonya'nÄ±n 75 yÄ±l Ã¶nce AralÄ±k 1941'de Pearl Harbor'a yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da ABD'nin yaklaÅŸÄ±k 2 bin 400 askeri Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. ABD, Japonya'nÄ±n Pearl Harbor saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savaÅŸa girmiÅŸti. ABD'nin, HiroÅŸima ve Nagazaki'ye attÄ±ÄŸÄ± atom bombalarÄ±nÄ±n etkileriyle bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu sivil olmak Ã¼zere 200 bin kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tahmin ediliyor. Japonya, bombalarÄ±n atÄ±lmasÄ±ndan birkaÃ§ gÃ¼n sonra Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda yenilgiyi kabul etmiÅŸti.
Abe'nin Pearl Harbor ziyareti,Â HiroÅŸima'daki atom bombasÄ± kurbanlarÄ± anÄ±tÄ±na giden gÃ¶revdeki ilk ABD BaÅŸkanÄ± olan Obama'nÄ±n ziyaretinden 6 ay sonra gerÃ§ekleÅŸti.
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