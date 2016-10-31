08:18, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi'nin yeni oranlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Motorlu taÅŸÄ±tlardan 2017 yÄ±lÄ±nda alÄ±nacak Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi (MTV) vergisi en dÃ¼ÅŸÃ¼k 68 liraya, en yÃ¼ksek de 23,586 liraya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan ilgili tebliÄŸ uyarÄ±nca, 1-3 yaÅŸ arasÄ± 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arasÄ± motor hacmine sahip araÃ§lardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arasÄ± motor hacmine sahip araÃ§lardan ise 2,878 lira MTV alÄ±nacak.

Bu yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 3.83 olarak belirlenen yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda artÄ±rÄ±lan MTV listesine gÃ¶re, en yÃ¼ksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaÅŸ arasÄ±ndaki 4,000 cm3 ve yukarÄ±sÄ± motor hacmine sahip araÃ§lardan alÄ±nacak.

Listede yer alan en dÃ¼ÅŸÃ¼k MTV tutarÄ± ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aÅŸaÄŸÄ±sÄ± motor hacmine sahip 16 ve yukarÄ± yaÅŸtaki araÃ§lardan alÄ±nacak.