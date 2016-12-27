Musul ve Rakka operasyonları iki yıl sürebilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend, örgütün Irak’ta Musul’dan, Suriye’de de Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceğini söyledi.
Amerikan haber portalı The Daily Beast’e konuşan ABD’li Korgeneral Townsend, DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Irak’ın Musul ile Suriye’nin Rakka kentlerinin örgütten temizlenmesinin iki yıl alabileceğini belirten Townsend, spesifik bir zaman dilimi vermekten kaçındı. Townsend, Iraklı güvenlik güçlerinin örgüte karşı sahada büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti.
Irak ordusunun tanklarla şehirdeki yerleşim yerlerine girebildiğine vurgu yapan Townsend, “Dürüst olmak gerekirse, onları bu konuda eğittiğimizi düşünmüyorum. Bunu muharebe esnasında öğreniyorlar.” ifadesini kullandı.
ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında DEAŞ’ı yenilgiye uğratacak gizli bir planı olduğunu belirterek, "örgütün çok çok kısa sürede" yok edilebileceği vaadinde bulunmuştu. Trump ancak bugüne kadar planına yönelik herhangi bir detaylı açıklamada bulunmadı.
Cumhuriyetçi Parti’nin önemli isimlerinden olan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ise Trump’ın DEAŞ’ı yenilgiye uğratacak bir planı olmadığını savundu.
Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Gingrich, "Bir stratejileri bulunduğunu düşünmüyorum." dedi.
Gingrich Trump’ın güvenlik ekibinde çok sayıda emekli askerlerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bir stratejiye ihtiyaçlarının olacağını biliyorlar." diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını gönderdiği iddia edildi
Karadeniz'e düşen Rusya'nın TU-154 tipi tüm uçaklarının uçuşu askıya alındı
Almanya'nın soykırımlarla dolu tarihinden sadece biri olan Namibya'daki soykırım yeniden tartışılmaya açıldı. 100 bin kişinin ölümünden sorumlu olan Almanya, tazminat ödemeyeceğini açıklasa da, Berlin'de önümüzdeki dönemde resmi bir özür dilemeyi ve tazminat ödeyemeyi gündemine aldı.
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e düşen Rus uçağının karakutusu denizin 17 metre altında bulundu
İktidardaki Saenuri Partisi, 29 milletvekilinin istifasının ardından parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti
Pakistan ve Afganistan arasındaki Durand Hattı'nda 40 kilo patlayıcı yüklü bir eşek ele geçirildi
Suriye Halep'te ateşkes sağlandıktan sonra şehirden tahliye edilip İdlib'e geçen muhaliflerin, bugün El-Bab operasyonuna dahil olması bekleniyor.
Çin hükümeti, Uygur Özerk Bölgesi'nde kamu güvenliğine aykırı olduğunu gerekçe göstererek son üç ayda 3 bin 500 camiyi yıktı.
Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı riskli bölgelerde bulunan ve Türkiye'ye gelmek isteyen Ahıska Türkü 300 aile, iskanlı göçmen olarak ülkeye kabul edilecek
Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan yolcu uçağının inişe geçmeden önce yakıtının bittiği tespit edildi
Filistinli gruplar, BMGK'deki kararın ardından konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması çağrısı yaptı
Moldova'da Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Dodon'un göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasındaki AB bayrağı indirildi
DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Townsend, Rakka ve Musul'un DEAŞ'tan alınmasının iki yıl süreceğini söyledi
İç savaşın sürdüğü Yemen'de halkın yüzde 51'i temel gıda maddelerine ulaşamıyor
Trump, BM'nin insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüpten ibaret olduğunu söyledi