Moldova'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki AB bayraÄŸÄ± indirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Moldova CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°gor Dodon'un gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±ndan sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±ndan Avrupa BirliÄŸi (AB) bayraÄŸÄ± indirildi.
Moldova basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸinde Moldova bayraÄŸÄ± ile asÄ±lÄ± bulunan AB bayraÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
BayraÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶steren Liberal Partili bir grup milletvekili, yasalarÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle AB bayraÄŸÄ±nÄ± bina giriÅŸine yeniden astÄ±. Bayrak, bir sÃ¼re sonra bulunduÄŸu yerden alÄ±ndÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°on Ã‡eban, sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Dodon'un cumhurbaÅŸkanÄ± olarak anayasanÄ±n garantÃ¶rÃ¼ olduÄŸunu ve Ã¼lkeyi yasal Ã§erÃ§evede yÃ¶nettiÄŸini belirterek, "ArtÄ±k CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda sadece Moldova bayraÄŸÄ± bulunacak." ifadesini kullandÄ±.
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