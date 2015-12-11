08:31, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Filistin, BMGK kararÄ±nÄ± UCM'ye de taÅŸÄ±mak istiyor





Filistinli gruplar, BMGK'deki kararÄ±n ardÄ±ndan konunun UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistinli gruplar, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK) yerleÅŸim birimi inÅŸaatlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konunun UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Fetih, Hamas, Ä°slami Cihad, Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi ve Filistin Demokratik Halk KurtuluÅŸ Cephesi gibi gruplarÄ± bÃ¼nyesinde toplayan Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'i, BMGK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ± uygulamaya zorlamak iÃ§in uluslararasÄ± dÃ¼zeyde Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n gerekliliÄŸine iÅŸaret edildi. AÃ§Ä±klamada, yerleÅŸim birimleri inÅŸaatÄ± konusunun, Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bir savaÅŸ suÃ§u olmasÄ± itibarÄ±yla UCM'ye taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ± ve Ä°srail'in bu uygulamalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Ä°lgili Konular bmgk israil

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.