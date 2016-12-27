08:37, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Brezilya uÃ§aÄŸÄ± yakÄ±tÄ± bittiÄŸi iÃ§in dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ





Brezilya Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Chapecoense'yi taÅŸÄ±yan yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸe geÃ§meden Ã¶nce yakÄ±tÄ±nÄ±n bittiÄŸi tespit edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kolombiya'da dÃ¼ÅŸen yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸe geÃ§meden Ã¶nce yakÄ±tÄ±nÄ±n bittiÄŸinin tespit edildiÄŸi bildirdi. Sivil HavacÄ±lÄ±k AjansÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Brezilya Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Chapecoense'yi taÅŸÄ±yan yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, kara kutularÄ± ve diÄŸer delillerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan ilk incelemelerine gÃ¶re, iniÅŸe geÃ§meden Ã¶nce yakÄ±tÄ±nÄ±n bitmiÅŸ olduÄŸu belirlendi. AÃ§Ä±klamada, ilk bulgularÄ±n teknik hata veya sabotaj ihtimalinden Ã§ok, insan kaynaklÄ± hataya iÅŸaret ettiÄŸi kaydedildi. Bolivya'nÄ±n Santa Cruz de la Sierra ÅŸehrinden Kolombiya'nÄ±n Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense kafilesi de dahil 77 kiÅŸinin (9'u mÃ¼rettebat, 68'i yolcu) bulunduÄŸu yolcu uÃ§aÄŸÄ±, 29 KasÄ±m'da Medellin yakÄ±nÄ±nda daÄŸlÄ±k araziye dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, kazada 71 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Havada 4 saat 20 dakika kalan uÃ§aÄŸÄ±n Medellin HavaalanÄ±'na iniÅŸ izni beklediÄŸi sÄ±rada, yakÄ±t sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenilen baÅŸka bir uÃ§ak iÃ§in iniÅŸ izni verildiÄŸi bildirilmiÅŸti. Bolivya Savunma BakanÄ± Reymi Ferreira, uÃ§ak kazasÄ±nÄ± "cinayet" olarak nitelendirmiÅŸ ve dÃ¼ÅŸen uÃ§akta "ucu ucuna" yetecek kadar yakÄ±t bulunduÄŸunu, bu durumun "uluslararasÄ± sivil havacÄ±lÄ±k kurallarÄ±nÄ±n ihlali" anlamÄ±na geldiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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