Ä°stanbul'da 11 ilÃ§ede elektrik kesintisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmeceâ€™de 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Yenimahalle Mahallesi, YalÄ± 2 Sokak, YalÄ± Caddesi, D-100 Karayolu Caddesi ve civarÄ±nda kesinti yapÄ±lacak.Â Â Â Â Â
Ã‡atalcaâ€™da 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Ä°nceÄŸiz Mahallesi, Hanice Caddesi, Desi, Meddah, Memleket Ã‡Ä±kmazÄ±, Mercan, RÃ¼zgar sokaklarÄ±, KaleiÃ§i Mahallesi, KÄ±brÄ±s Åžehidi AbdÃ¼lkadir TanguÃ§, Petek ve KÃ¶prÃ¼ sokaklarÄ±na elektrik verilemeyecek.Â Â Â Â Â
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, elektrik alamayacak diÄŸer yerler ise ÅŸunlar:Â Â Â Â Â Â Â
"Sultangaziâ€™de 08.00-18.00 saatleri arasÄ±nda Cebeci Mahallesi, 2550, 2491. sokaklar, Eski Edirne AsfaltÄ± ve 1. Cebeci caddeleri.Â Â Â Â Â
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€™de 08.00-19.00 saatleri arasÄ±nda Cumhuriyet Mahallesi, Ebabil ve Ä°stasyon caddeleri, NilÃ¼fer, Tomurcuk, Nergis sokaklar, 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda Tevfikbey Mahallesi, Pazar Yolu Sokak.Â Â Â Â Â
Esenyurtâ€™ta 09.00-21.00 saatleri arasÄ±nda NamÄ±k Kemal Mahallesi, DoÄŸan AraslÄ± BulvarÄ±, Adile NaÅŸit BulvarÄ±, Deniz GezmiÅŸ Caddesi, PÄ±nar Mahallesi, 1491, 1502, 1501, 1507, 1505, 1506, 1577, 1576, 1510, 1508 sokaklar.Â Â Â
ArnavutkÃ¶yâ€™de 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda HaraÃ§Ã§Ä± Mahallesi, HaraÃ§Ã§Ä± Caddesi, IÅŸÄ±ltÄ± ve ÅžanlÄ± sokaklar, HaraÃ§Ã§Ä±-HadÄ±mkÃ¶y Yolu, GÃ¶Ã§menkent caddeleri.Â Â Â
Silivriâ€™de 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Beyciler Mahallesi, GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ Caddesi.Â Â
SarÄ±yerâ€™de 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Mahallesi, IlÄ±ca, Asma, Balamir, Ata sokaklar, 01.00-03.00 saatleri arasÄ±nda AyazaÄŸa, Maslak, Poligon, Ä°stinye, Emirgan, BaltalimanÄ±, PÄ±nar, ReÅŸitpaÅŸa mahalleleri.Â Â Â Â Â
GÃ¼ngÃ¶renâ€™de 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda Abdurrahman Nafiz GÃ¼rman Mahallesi, GÃ¼nay Sokak, BayrampaÅŸaâ€™da 09.00-12.00 saatleri arasÄ±nda Terazidere Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Meltem, Ã–zkan, Hakan, Park, YaÅŸar DoÄŸu sokaklar.Â Â Â Â
BakÄ±rkÃ¶yâ€™de 10.00-11.00 saatleri arasÄ±nda Kartaltepe Mahallesi, KoÅŸuyolu Caddesi.Â Â Â Â Â
Zeytinburnuâ€™da 12.30-13.30 saatleri arasÄ±nda KazlÄ±Ã§eÅŸme Mahallesi, Abay Caddesi, BeÅŸkardeÅŸler 1, BeÅŸkardeÅŸler 2, BeÅŸkardeÅŸler 3, BeÅŸkardeÅŸler, Kennedy Caddesi, HacÄ± ReÅŸit Bey Sokak, 11.10-12.10 saatleri arasÄ±nda Telsiz Mahallesi, 71 Sokak, 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Maltepe Mahallesi, Ã‡ifte Havuzlar Caddesi, DokumacÄ±lar Sitesi Sokak."
Hoca Ahmed Yesevi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 850. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla gÃ¼mÃ¼ÅŸ hatÄ±ra para basÄ±ldÄ±
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YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgede zincirsiz araÃ§larÄ±n kaymasÄ± nedeniyle Adana-PozantÄ± yolu kapandÄ±
KCK Ä°zmir eski sorumlusu Mehmet Baysal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§ede, 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
2017'de alÄ±nacak MTV miktarlarÄ± Resmi gazete'de yayÄ±mlandÄ±
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Anayasada DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde yasak olmasÄ±na raÄŸmen yarasa sattÄ±ÄŸÄ± belirtilen bir kiÅŸiye, 3 bin 731 lira para cezasÄ± uygulandÄ±. Satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 5 yarasa ise doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.