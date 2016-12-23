08:49, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

KCK'nÄ±n eski Ä°zmir sorumlusu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





KCK Ä°zmir eski sorumlusu Mehmet Baysal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'de KCK'nÄ±n eski Ä°zmir sorumlusu olduÄŸu iddia edilen Mehmet Baysal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda, hakkÄ±nda yakalama ve gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan KCK'nÄ±n eski Ä°zmir sorumlusu olduÄŸu iddia edilen Mehmet Baysal Ä°zmir'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Baysal'Ä±n, Ä°zmir'de TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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