EÄŸitime kar engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.
Konya'nÄ±n 3'Ã¼ merkez 22 ilÃ§esinde, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 27 AralÄ±k SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ara verildi.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, Konya'nÄ±n Merkez SelÃ§uklu, Karatay ve Meram ile AhÄ±rlÄ±, AkÃ¶ren, AltÄ±nekin, AkÅŸehir, BozkÄ±r, Cihanbeyli, DoÄŸanhisar, Derbent, Derebucak, IlgÄ±n, KarapÄ±nar, KadÄ±nhanÄ±, BeyÅŸehir, Ã‡umra, GÃ¼neysÄ±nÄ±r, SarayÃ¶nÃ¼, SeydiÅŸehir, Hadim ve TaÅŸkent ilÃ§elerinde ilk ve orta dereceli okullarÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla 27 AralÄ±k SalÄ± tatil edildiÄŸi belirtildi.
Karaman'da etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildiÄŸi bildirildi.
Karaman ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu kararÄ±yla il genelindeki tÃ¼m okullarÄ±n 27 AralÄ±k SalÄ± tatil edildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki hamile ve engelli personelin de idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Mersin'in Mut ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar tatil edilirken, GÃ¼lnar ilÃ§esinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Mut ilÃ§esinde yaÅŸam olumsuz etkileniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸini bildirdi.
GÃ¼lnar ilÃ§esinde de yÃ¼ksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gÃ¶ren okullar tatil edildi.
Ä°lÃ§e merkezindeki diÄŸer okullarda ise eÄŸitimin devam edeceÄŸi belirtildi.
Aksaray'Ä±n Eskil, OrtakÃ¶y, SarÄ±yahÅŸi, AÄŸaÃ§Ã¶ren ilÃ§eleri ile merkeze baÄŸlÄ± SultanhanÄ± beldesinde, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildiÄŸi bildirildi.
Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HacÄ± Ã–mer Kartal, bugÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren etkisini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Eskil, OrtakÃ¶y, SarÄ±yahÅŸi, AÄŸaÃ§Ã¶ren ilÃ§eleri ile merkeze baÄŸlÄ± SultanhanÄ± Beldesi'nde eÄŸitime 27 AralÄ±k SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ara verildiÄŸini belirtti.
Yozgat'ta etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi.
Yozgat ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle il merkezi ile baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde ilk ve orta dereceli okullarÄ±n 27 AralÄ±k SalÄ± gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildiÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engellilerin ve hamile bayanlarÄ±n da bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacaklarÄ± kaydedildi.
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