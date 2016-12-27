GÃ¼ncelleme: 09:07, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

15 Temmuz'un ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin ilk dava, aralarÄ±nda polis helikopteri pilotlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 25'i tutuklu, 29 polise aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Evliya Ã‡alÄ±ÅŸkan 59 sayfadan oluÅŸan bir iddianame dÃ¼zenleyerek, 21 polis hakkÄ±nda "Darbeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep etti. 8 polisin ise, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ä°ddianame, Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edildi. Mahkeme, duruÅŸmalarÄ±n Silivri'de gÃ¶rÃ¼lmesine karar verdi. Ä°lk duruÅŸma 27 AralÄ±k'ta (bugÃ¼n) baÅŸlayarak 4 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ± Evliya Ã‡alÄ±ÅŸkan hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, sÃ¶z konusu polislerin ya gÃ¶reve gelmedikleri ya da darbeye direnen arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ve vatandaÅŸlarÄ± vazgeÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Evliya Ã‡alÄ±ÅŸkan ÅŸÃ¼pheli polisler hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede ÅŸu ifadelere yer vermiÅŸti:

"DoÄŸru zamanda, doÄŸru yerde bulunan tek bir kiÅŸinin, yerinde sÃ¶ylenen cesur bir sÃ¶zÃ¼n ve yerinde kullanÄ±lan tek bir kurÅŸunun Ã¼lkenin kaderini Ã§izdiÄŸi, kadÄ±nlarÄ±n kucaklarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±yla kendilerini, tanklara, bombalara siper ettiÄŸi, erkeklerin kendini tanklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne attÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne kahramanlÄ±k ve direniÅŸ dersi verdiÄŸi bir ortamda, Emniyet TeÅŸkilatÄ±na mensup bir kÄ±sÄ±m personel, Ã§eÅŸitli bahanelerle gÃ¶rev yerine gelmeyerek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne direnmemiÅŸ, direnen vatandaÅŸ ve kolluk gÃ¶revlilerinin ÅŸevk ve cesaretini kÄ±rmak iÃ§in eylemlerde bulunmuÅŸlardÄ±r."

"PÄ°LOTLAR EMÄ°RLERE UYMADI... HELÄ°KOPTERÄ° KALDIRMADI"

Ä°ddianamede, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde kadrolu pilotlar Tolga G., ve Ender K., ile sÃ¶zleÅŸmeli pilot Mehmet BarÄ±ÅŸ A.'nÄ±n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± korumak iÃ§in gÃ¶revlendirilen Ã¶zel harekat timini Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in verilen emirleri uygulamadÄ±klarÄ±, helikopteri kaldÄ±rmak iÃ§in darbe giriÅŸiminin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ esnada yazÄ±lÄ± emir istedikleri belirtilmiÅŸti. Ä°ddianamede, polislerin bu tavÄ±rlarÄ±yla, "Yasal kamu hiyerarÅŸisini deÄŸil, adeta silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n emirlerini esas alacaklarÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸlardÄ±r" ifadelerine yer verildi.

"KAMUFLAJLARI HAZIRLAYIN, YARIN ASKER OLUYORUZ"

Ä°ddianamede, Ä°shak E., isimli bir polis memurunun da WhatsApp grubundan asker fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak "BunlarÄ±n anlamÄ±nÄ± biliyor musunuz, kamuflajlarÄ± hazÄ±rlayÄ±n, yarÄ±n asker oluyoruz" ÅŸeklinde mesaj attÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± polislerin de darbeye direnen vatandaÅŸlardan evlerine gitmelerini istedikleri belirtilmiÅŸti