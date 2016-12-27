15 Temmuz'un ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin ilk dava, aralarÄ±nda polis helikopteri pilotlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 25'i tutuklu, 29 polise aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Evliya Ã‡alÄ±ÅŸkan 59 sayfadan oluÅŸan bir iddianame dÃ¼zenleyerek, 21 polis hakkÄ±nda "Darbeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep etti. 8 polisin ise, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ä°ddianame, Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edildi. Mahkeme, duruÅŸmalarÄ±n Silivri'de gÃ¶rÃ¼lmesine karar verdi. Ä°lk duruÅŸma 27 AralÄ±k'ta (bugÃ¼n) baÅŸlayarak 4 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek.
Cumhuriyet savcÄ±sÄ± Evliya Ã‡alÄ±ÅŸkan hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, sÃ¶z konusu polislerin ya gÃ¶reve gelmedikleri ya da darbeye direnen arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ve vatandaÅŸlarÄ± vazgeÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Evliya Ã‡alÄ±ÅŸkan ÅŸÃ¼pheli polisler hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede ÅŸu ifadelere yer vermiÅŸti:
"DoÄŸru zamanda, doÄŸru yerde bulunan tek bir kiÅŸinin, yerinde sÃ¶ylenen cesur bir sÃ¶zÃ¼n ve yerinde kullanÄ±lan tek bir kurÅŸunun Ã¼lkenin kaderini Ã§izdiÄŸi, kadÄ±nlarÄ±n kucaklarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±yla kendilerini, tanklara, bombalara siper ettiÄŸi, erkeklerin kendini tanklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne attÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne kahramanlÄ±k ve direniÅŸ dersi verdiÄŸi bir ortamda, Emniyet TeÅŸkilatÄ±na mensup bir kÄ±sÄ±m personel, Ã§eÅŸitli bahanelerle gÃ¶rev yerine gelmeyerek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne direnmemiÅŸ, direnen vatandaÅŸ ve kolluk gÃ¶revlilerinin ÅŸevk ve cesaretini kÄ±rmak iÃ§in eylemlerde bulunmuÅŸlardÄ±r."
"PÄ°LOTLAR EMÄ°RLERE UYMADI... HELÄ°KOPTERÄ° KALDIRMADI"
Ä°ddianamede, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde kadrolu pilotlar Tolga G., ve Ender K., ile sÃ¶zleÅŸmeli pilot Mehmet BarÄ±ÅŸ A.'nÄ±n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± korumak iÃ§in gÃ¶revlendirilen Ã¶zel harekat timini Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in verilen emirleri uygulamadÄ±klarÄ±, helikopteri kaldÄ±rmak iÃ§in darbe giriÅŸiminin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ esnada yazÄ±lÄ± emir istedikleri belirtilmiÅŸti. Ä°ddianamede, polislerin bu tavÄ±rlarÄ±yla, "Yasal kamu hiyerarÅŸisini deÄŸil, adeta silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n emirlerini esas alacaklarÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸlardÄ±r" ifadelerine yer verildi.
"KAMUFLAJLARI HAZIRLAYIN, YARIN ASKER OLUYORUZ"
Ä°ddianamede, Ä°shak E., isimli bir polis memurunun da WhatsApp grubundan asker fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak "BunlarÄ±n anlamÄ±nÄ± biliyor musunuz, kamuflajlarÄ± hazÄ±rlayÄ±n, yarÄ±n asker oluyoruz" ÅŸeklinde mesaj attÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± polislerin de darbeye direnen vatandaÅŸlardan evlerine gitmelerini istedikleri belirtilmiÅŸti
Hoca Ahmed Yesevi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 850. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla gÃ¼mÃ¼ÅŸ hatÄ±ra para basÄ±ldÄ±
Meteoroloji verilen gÃ¶re perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisi altÄ±nda olacak.
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 45 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Bulgaristanâ€™da 1989 yÄ±lÄ±nda devrilen eski komÃ¼nist rejiminin TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± giriÅŸtiÄŸi asimilasyon uygulamalarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler tÃ¶renlerle anÄ±ldÄ±
Gelecek yÄ±l hacca gitmek iÃ§in ilk defa kayÄ±t yaptÄ±racaklar, iÅŸlemlerini 28 AralÄ±k-6 Ocak tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirecek
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti, 158 DAEÅž hedefi vuruldu
GaziosmanpaÅŸa ve EyÃ¼p ilÃ§elerindeki belirlenen adreslere, Ã¶zel harekat polislerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendi
15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra aÃ§Ä±lan Ä°stanbul'daki ilk davada sanÄ±klar bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Silivri'deki dev mahkeme salonunda yapÄ±lacak duruÅŸmada 15 Temmuz gecesi amirlerinin verdiÄŸi talimata uymayan FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 29 polis yargÄ±lanacak
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgede zincirsiz araÃ§larÄ±n kaymasÄ± nedeniyle Adana-PozantÄ± yolu kapandÄ±
KCK Ä°zmir eski sorumlusu Mehmet Baysal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§ede, 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
2017'de alÄ±nacak MTV miktarlarÄ± Resmi gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ã–NDER tarafÄ±ndan ilki dÃ¼zenlenen Celalettin Ã–kten Ã¶dÃ¼lleri dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buldu
Anayasada DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde yasak olmasÄ±na raÄŸmen yarasa sattÄ±ÄŸÄ± belirtilen bir kiÅŸiye, 3 bin 731 lira para cezasÄ± uygulandÄ±. Satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 5 yarasa ise doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.