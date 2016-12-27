GÃ¼ncelleme: 08:58, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

PozantÄ±-Adana yolu trafiÄŸe kapandÄ±





YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgede zincirsiz araÃ§larÄ±n kaymasÄ± nedeniyle Adana-PozantÄ± yolu kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana-PozantÄ± yolu, zincirsiz yola Ã§Ä±kan araÃ§larÄ±n kaymasÄ± nedeniyle trafiÄŸe kapandÄ±.Â KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yol durumu bÃ¼ltenine gÃ¶re, karayollarÄ±nÄ±n bazÄ± kesimlerinde devam eden yol yapÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kar ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±m kontrollÃ¼ saÄŸlanÄ±yor. PozantÄ±-Adana yolu, her ikiÌ‡ istiÌ‡kamette ziÌ‡nciÌ‡rsiÌ‡z yola Ã§Ä±kan araÃ§larÄ±n kaymasÄ± nedeniÌ‡yle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.Â Konya-SeydiÌ‡ÅŸehiÌ‡r-AksekiÌ‡ Antalya yolunun Alacabel mevkiÌ‡siÌ‡nde ve Sertavul geÃ§iÌ‡diÌ‡nde bÃ¶lge trafiÌ‡k tarafÄ±ndan ziÌ‡nciÌ‡r uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor. SeydiÌ‡ÅŸehiÌ‡r-Antalya Ä±Ì‡stiÌ‡kametiÌ‡nde Ä±Ì‡se kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniÌ‡yle tÄ±r geÃ§iÌ‡ÅŸleriÌ‡ durduruldu. PÄ±narbaÅŸÄ±-Darende-GÃ¼rÃ¼n-Malatya ve AkÃ§ay-CumaÃ§ay-AÄŸrÄ± yollarÄ± kar ve tiÌ‡piÌ‡ nedeniÌ‡yle trafiÌ‡ÄŸe kapalÄ± bulunuyor. BeÅŸikdÃ¼zÃ¼-Trabzon yolunun 48. kilometresinde (BeÅŸirli mevkisi) dÃ¼ÅŸey iÅŸaretleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m aralÄ±klarla kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanÄ±yor. KÃ¼tahya-EskiÅŸehir yolunda Ã§eÅŸitli iÅŸlerin yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yolun her iki yÃ¶nÃ¼nde muhtelif kesimlerde yolun saÄŸ ÅŸeritleri trafiÄŸe kapatÄ±larak ulaÅŸÄ±m diÄŸer ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak veriliyor.

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