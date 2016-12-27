09:18, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu operasyonu





GaziosmanpaÅŸa ve EyÃ¼p ilÃ§elerindeki belirlenen adreslere, Ã¶zel harekat polislerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda, bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, GaziosmanpaÅŸa ve EyÃ¼p ilÃ§elerindeki belirlenen adreslere, Ã¶zel harekat polislerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon dÃ¼zenledi. Aramalarda bir miktar uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi, bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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