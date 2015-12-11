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11:02, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
Avrupa
09:20, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Ukrayna'daki 300 AhÄ±ska TÃ¼rkÃ¼ daha geliyor

Ukrayna'da Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± riskli bÃ¶lgelerde bulunan ve TÃ¼rkiye'ye gelmek isteyen AhÄ±ska TÃ¼rkÃ¼ 300 aile, iskanlÄ± gÃ¶Ã§men olarak Ã¼lkeye kabul edilecek

Ukraynaâ€™da Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu ve riskli bÃ¶lgelerde bulunan AhÄ±ska TÃ¼rklerinden TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmek isteyen 300 ailenin iskÃ¢nlÄ± gÃ¶Ã§men olarak TÃ¼rkiyeâ€™ye kabul edilmesi hakkÄ±ndaki Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±.

Ä°lgili karar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 12 AralÄ±k 2016 tarihli yazÄ±sÄ± Ã¼zerine ve 2 Temmuz 1992 tarihli 3835 sayÄ±lÄ± AhÄ±ska TÃ¼rklerinin TÃ¼rkiye'ye KabulÃ¼ ve Ä°skanÄ±na Dair Kanun'un 1'inci maddesine gÃ¶re 20 AralÄ±k 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±.

SÃ¶z konusu karara gÃ¶re, Ukrayna'da Ã¶zellikle Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve halen riskli bÃ¶lgelerde bulunan AhÄ±ska TÃ¼rklerinden Ã¼lkeye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan baÅŸlamak Ã¼zere 2016 yÄ±lÄ±nda 300 aile iskanlÄ± gÃ¶Ã§men olarak TÃ¼rkiye'ye kabul edilecek.

Kaynak: KÄ±rÄ±m Haber AjansÄ±



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