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11:02, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
Asya
09:21, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Ã‡in, kamu gÃ¼venliÄŸi bahanesiyle 3 bin 500 camiyi yÄ±ktÄ±
Ã‡in, kamu gÃ¼venliÄŸi bahanesiyle 3 bin 500 camiyi yÄ±ktÄ±

Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti, Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde kamu gÃ¼venliÄŸine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu gerekÃ§e gÃ¶stererek son Ã¼Ã§ ayda 3 bin 500 camiyi yÄ±ktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in iÅŸgali altÄ±ndaki Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde son Ã¼Ã§ ayda 3 bin 500 cami kamu gÃ¼venliÄŸine aykÄ±rÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±. BÃ¶lgedeki demografik deÄŸiÅŸimi amaÃ§layan Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti, camilerin harabe olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek yÄ±kÄ±mlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Radio Free Europe'nin haberine gÃ¶re, bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼manlara siyasi ve sosyal aÃ§Ä±dan bÃ¼yÃ¼k baskÄ± uygulayan Ã‡in yÃ¶netimi, camilerin ortadan kalmasÄ±na yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ±nÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e sertleÅŸtiriyor. RFE muhabirlerinin Sincar'daki Tokkuzak emniyet yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, camilerin Ã§oÄŸunluÄŸuÂ 'ibadet iÃ§in saÄŸlam olmadÄ±ÄŸÄ±' gerekÃ§e gÃ¶sterilerek yÄ±kÄ±lÄ±yor.

Ã‡in, Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde 23 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etse de, akademik kaynaklar bu rakamÄ±n 50 milyondan fazla olduÄŸunu belirtiyor.

HER CAMÄ°YE 1 MEMUR AJAN OLARAK YERLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Ã‡in yÃ¶netimi "Ä°stikrarÄ± korumak" amacÄ±yla bÃ¶lgedeki camilere 350 memur tayin ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. KomÃ¼nist Parti'ye baÄŸlÄ± televizyon kanalÄ±nÄ±n duyurulan haberde camileri izleme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan raporlar hazÄ±rlanacaÄŸÄ± da belirtilmiÅŸti.

DoÄŸu TÃ¼rkistan halkÄ± gizli takibin ve faaliyetlerin yakÄ±ndan izlendiÄŸini, yapÄ±lan her toplantÄ± ve faaliyette Ã‡inli yetkililerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

BURKA VE ORUÃ‡ YASAÄžI

MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu DoÄŸu TÃ¼rkistan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde dini faaliyetler konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Ã‡in'in, bÃ¶lgede kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na oruÃ§ yasaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel bazda burka ve sakal gibi kÄ±lÄ±k kÄ±yafette kÄ±sÄ±tlamalarÄ± bulunuyor.

HRÄ°STÄ°YANLAR DA BASKI ALTINDA

Hristiyan nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin doÄŸusundaki CÄ±ciang eyaletinde de misyonerlik faaliyetlerine karÅŸÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± inÅŸa dÃ¼zenlemeleri adÄ± altÄ±nda, son bir kaÃ§ yÄ±lda bin 500'e yakÄ±n kilise tahrip edildi ya da taÅŸÄ±nmaya zorlandÄ±. Ãœlkedeki Hristiyan toplumu yapÄ±lan duruma karÅŸÄ± protesto dÃ¼zenlese de durum deÄŸiÅŸmezken, kiliseleri savunan Hristiyan Ã‡inli bir avukat, "Ãœlke gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokmak" ve "toplum istikrarÄ±nÄ± bozmak" suÃ§undan 7 ay sÃ¼reyle alÄ±konulmuÅŸtu.

Ä°nsan haklarÄ± ve dini inanÃ§lar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda Ã¶zellikle BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerce eleÅŸtirilen Ã‡in'in, Åži'nin hÃ¼kÃ¼met ve Ã‡KP nezdinde dini inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duyduklarÄ± konusunda bu yeni aÃ§Ä±klamasÄ±yla nasÄ±l bir sÃ¼reÃ§ izleyeceÄŸi de merak konusu. Ãœlkede son yÄ±llarda dini aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klar ve fikirler baÄŸlamÄ±nda Ã¶nlemler artÄ±rÄ±lÄ±rken, Ã¶zellikle bÃ¶lgesel olarak din faaliyetlerine karÅŸÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.â€‹



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