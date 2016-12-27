Ã‡in, kamu gÃ¼venliÄŸi bahanesiyle 3 bin 500 camiyi yÄ±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in iÅŸgali altÄ±ndaki Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde son Ã¼Ã§ ayda 3 bin 500 cami kamu gÃ¼venliÄŸine aykÄ±rÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±. BÃ¶lgedeki demografik deÄŸiÅŸimi amaÃ§layan Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti, camilerin harabe olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek yÄ±kÄ±mlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Radio Free Europe'nin haberine gÃ¶re, bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼manlara siyasi ve sosyal aÃ§Ä±dan bÃ¼yÃ¼k baskÄ± uygulayan Ã‡in yÃ¶netimi, camilerin ortadan kalmasÄ±na yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ±nÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e sertleÅŸtiriyor. RFE muhabirlerinin Sincar'daki Tokkuzak emniyet yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, camilerin Ã§oÄŸunluÄŸuÂ 'ibadet iÃ§in saÄŸlam olmadÄ±ÄŸÄ±' gerekÃ§e gÃ¶sterilerek yÄ±kÄ±lÄ±yor.
Ã‡in, Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde 23 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etse de, akademik kaynaklar bu rakamÄ±n 50 milyondan fazla olduÄŸunu belirtiyor.
HER CAMÄ°YE 1 MEMUR AJAN OLARAK YERLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°
Ã‡in yÃ¶netimi "Ä°stikrarÄ± korumak" amacÄ±yla bÃ¶lgedeki camilere 350 memur tayin ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. KomÃ¼nist Parti'ye baÄŸlÄ± televizyon kanalÄ±nÄ±n duyurulan haberde camileri izleme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan raporlar hazÄ±rlanacaÄŸÄ± da belirtilmiÅŸti.
DoÄŸu TÃ¼rkistan halkÄ± gizli takibin ve faaliyetlerin yakÄ±ndan izlendiÄŸini, yapÄ±lan her toplantÄ± ve faaliyette Ã‡inli yetkililerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
BURKA VE ORUÃ‡ YASAÄžI
MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu DoÄŸu TÃ¼rkistan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde dini faaliyetler konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Ã‡in'in, bÃ¶lgede kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na oruÃ§ yasaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel bazda burka ve sakal gibi kÄ±lÄ±k kÄ±yafette kÄ±sÄ±tlamalarÄ± bulunuyor.
HRÄ°STÄ°YANLAR DA BASKI ALTINDA
Hristiyan nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin doÄŸusundaki CÄ±ciang eyaletinde de misyonerlik faaliyetlerine karÅŸÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± inÅŸa dÃ¼zenlemeleri adÄ± altÄ±nda, son bir kaÃ§ yÄ±lda bin 500'e yakÄ±n kilise tahrip edildi ya da taÅŸÄ±nmaya zorlandÄ±. Ãœlkedeki Hristiyan toplumu yapÄ±lan duruma karÅŸÄ± protesto dÃ¼zenlese de durum deÄŸiÅŸmezken, kiliseleri savunan Hristiyan Ã‡inli bir avukat, "Ãœlke gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokmak" ve "toplum istikrarÄ±nÄ± bozmak" suÃ§undan 7 ay sÃ¼reyle alÄ±konulmuÅŸtu.
Ä°nsan haklarÄ± ve dini inanÃ§lar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda Ã¶zellikle BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerce eleÅŸtirilen Ã‡in'in, Åži'nin hÃ¼kÃ¼met ve Ã‡KP nezdinde dini inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duyduklarÄ± konusunda bu yeni aÃ§Ä±klamasÄ±yla nasÄ±l bir sÃ¼reÃ§ izleyeceÄŸi de merak konusu. Ãœlkede son yÄ±llarda dini aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klar ve fikirler baÄŸlamÄ±nda Ã¶nlemler artÄ±rÄ±lÄ±rken, Ã¶zellikle bÃ¶lgesel olarak din faaliyetlerine karÅŸÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.â€‹
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye'ye keskin niÅŸancÄ±lardan oluÅŸan bir Ã‡eÃ§en tugayÄ±nÄ± gÃ¶nderdiÄŸi iddia edildi
Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rusya'nÄ±n TU-154 tipi tÃ¼m uÃ§aklarÄ±nÄ±n uÃ§uÅŸu askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Almanya'nÄ±n soykÄ±rÄ±mlarla dolu tarihinden sadece biri olan Namibya'daki soykÄ±rÄ±m yeniden tartÄ±ÅŸÄ±lmaya aÃ§Ä±ldÄ±. 100 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu olan Almanya, tazminat Ã¶demeyeceÄŸini aÃ§Ä±klasa da, Berlin'de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde resmi bir Ã¶zÃ¼r dilemeyi ve tazminat Ã¶deyemeyi gÃ¼ndemine aldÄ±.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n karakutusu denizin 17 metre altÄ±nda bulundu
Ä°ktidardaki Saenuri Partisi, 29 milletvekilinin istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parlamentodaki Ã§oÄŸunluÄŸunu kaybetti
Pakistan ve Afganistan arasÄ±ndaki Durand HattÄ±'nda 40 kilo patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ bir eÅŸek ele geÃ§irildi
Suriye Halep'te ateÅŸkes saÄŸlandÄ±ktan sonra ÅŸehirden tahliye edilip Ä°dlib'e geÃ§en muhaliflerin, bugÃ¼n El-Bab operasyonuna dahil olmasÄ± bekleniyor.
Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti, Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde kamu gÃ¼venliÄŸine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu gerekÃ§e gÃ¶stererek son Ã¼Ã§ ayda 3 bin 500 camiyi yÄ±ktÄ±.
Ukrayna'da Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± riskli bÃ¶lgelerde bulunan ve TÃ¼rkiye'ye gelmek isteyen AhÄ±ska TÃ¼rkÃ¼ 300 aile, iskanlÄ± gÃ¶Ã§men olarak Ã¼lkeye kabul edilecek
Brezilya Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Chapecoense'yi taÅŸÄ±yan yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸe geÃ§meden Ã¶nce yakÄ±tÄ±nÄ±n bittiÄŸi tespit edildi
Filistinli gruplar, BMGK'deki kararÄ±n ardÄ±ndan konunun UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Moldova'da Rusya yanlÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Dodon'un gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±ndan sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±ndaki AB bayraÄŸÄ± indirildi
DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon komutanlarÄ±ndan Townsend, Rakka ve Musul'un DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ±nÄ±n iki yÄ±l sÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi
Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de halkÄ±n yÃ¼zde 51'i temel gÄ±da maddelerine ulaÅŸamÄ±yor
Trump, BM'nin insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼pten ibaret olduÄŸunu sÃ¶yledi