09:49, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Halep'ten ayrÄ±lan muhalifler El-Bab'a geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye savaÅŸÄ±nda Halep'in kaybedilmesiyle birlikte Ä°dlib'e doÄŸru hareket eden muhaliflerin bugÃ¼n FÄ±rat KalkanÄ± operasyonuna dahil olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Suriyeli kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Nusra Cephesi dÄ±ÅŸÄ±nda kalan muhalif gruplar, ailelerini TÃ¼rkiye'ye emanet ederek, FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'na dahil olacak. Halep'ten tahliye edilen bazÄ± komutanlarÄ±n TÃ¼rkiye'de koordinasyon iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da gelen bilgiler arasÄ±nda..

OPERASYONA HANGÄ° GRUPLAR KATILACAK?

Al Jazeera'dan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ±'na katÄ±lacak muhalif gruplar arasÄ±nda, Nureddin Zengi birlikleriyle TÃ¼rkmen Mehmed Fatih, muntasÄ±r Billah ve Sultan Murad TugaylarÄ±â€™na mensup muhalifler bulunuyor. El BÃ¢bâ€™da savaÅŸan yaklaÅŸÄ±k iki bin kiÅŸilik Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensubunun Ã§oÄŸunluÄŸu da bu tugaylara dÃ¢hil olan ve farklÄ± bÃ¶lgelerden gelen muhaliflerden oluÅŸuyor.

REJÄ°M, Ä°DLÄ°B'E OPERASYON BAÅžLATACAK

TÃ¼rkiyeâ€™nin desteklediÄŸi muhalif gruplarÄ±n Ä°dlibâ€™den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya ve Suriye rejiminin Ä°dlibâ€™e yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlemesi bekleniyor.

Ä°DLÄ°B'DE MERKEZÄ° GÃœÃ‡ 'NUSRA'NIN

Rejimin kontrolÃ¼nÃ¼n bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib, Åžam'Ä±n Fethi Cephesi'nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bÃ¶lge olarak biliniyor. Ã–rgÃ¼t, birkaÃ§ ay Ã¶nce Nusra Cephesi olan adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸ, baÄŸlÄ± olduÄŸu El Kaide ile olan iliÅŸkilerini de kestiÄŸini duyurmuÅŸtu. Nusra Cephesi, TÃ¼rkiye, Rusya, ABD ve birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde bulunuyor.