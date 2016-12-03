FÄ±rat KalkanÄ±'nda 158 DEAÅž hedefi vuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 muhalif yaralandÄ±. 13 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 muhalif yaralandÄ±. 13 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi. 158 DEAÅž hedefi ateÅŸ desteÄŸi ile imha edildi.
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Hoca Ahmed Yesevi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 850. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla gÃ¼mÃ¼ÅŸ hatÄ±ra para basÄ±ldÄ±
Meteoroloji verilen gÃ¶re perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisi altÄ±nda olacak.
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 45 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Bulgaristanâ€™da 1989 yÄ±lÄ±nda devrilen eski komÃ¼nist rejiminin TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± giriÅŸtiÄŸi asimilasyon uygulamalarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler tÃ¶renlerle anÄ±ldÄ±
Gelecek yÄ±l hacca gitmek iÃ§in ilk defa kayÄ±t yaptÄ±racaklar, iÅŸlemlerini 28 AralÄ±k-6 Ocak tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirecek
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti, 158 DAEÅž hedefi vuruldu
GaziosmanpaÅŸa ve EyÃ¼p ilÃ§elerindeki belirlenen adreslere, Ã¶zel harekat polislerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendi
15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra aÃ§Ä±lan Ä°stanbul'daki ilk davada sanÄ±klar bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Silivri'deki dev mahkeme salonunda yapÄ±lacak duruÅŸmada 15 Temmuz gecesi amirlerinin verdiÄŸi talimata uymayan FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 29 polis yargÄ±lanacak
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgede zincirsiz araÃ§larÄ±n kaymasÄ± nedeniyle Adana-PozantÄ± yolu kapandÄ±
KCK Ä°zmir eski sorumlusu Mehmet Baysal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§ede, 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
2017'de alÄ±nacak MTV miktarlarÄ± Resmi gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ã–NDER tarafÄ±ndan ilki dÃ¼zenlenen Celalettin Ã–kten Ã¶dÃ¼lleri dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buldu
Anayasada DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde yasak olmasÄ±na raÄŸmen yarasa sattÄ±ÄŸÄ± belirtilen bir kiÅŸiye, 3 bin 731 lira para cezasÄ± uygulandÄ±. Satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 5 yarasa ise doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.