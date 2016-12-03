09:59, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 158 DEAÅž hedefi vuruldu





FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti, 158 DAEÅž hedefi vuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 muhalif yaralandÄ±. 13 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 muhalif yaralandÄ±. 13 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi. 158 DEAÅž hedefi ateÅŸ desteÄŸi ile imha edildi. Â

Ä°lgili Konular TSK Suriye

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.