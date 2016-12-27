10:00, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Pakistan Durand hattÄ±nda patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ eÅŸek ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan gÃ¼venlik gÃ¶revlileri Afganistan ve Pakistan arasÄ±nda bulunan stratejik Durand HattÄ±'nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ bir eÅŸek yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re yetkililer, eÅŸek gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yakalandÄ±ktan sonra Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼phelininÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Yetkililer sÄ±nÄ±r hattÄ±nda gÃ¶rÃ¼lenpatlayÄ±cÄ±yÃ¼klÃ¼ eÅŸeÄŸin bir sÃ¼re takip edildiÄŸini 40 kilogramdan fazla patlayÄ±cÄ± yÃ¼kÃ¼ ile sÄ±nÄ±ra doÄŸru hareket ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Yetkililer olay hakkÄ±nda Afganistan'Ä±n sÄ±nÄ±r yÃ¶netimine bilgi verdi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n muhtemel hedefi hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

Ä°ngilizler tarafÄ±ndan dayatÄ±lan ve Afganistan ile Pakistan arasÄ±nda KuzeydoÄŸu'dan GÃ¼neybatÄ±'ya doÄŸru uzanan 2640 kilometrelik Durand HattÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda problem oluÅŸturmaya devam ediyor.

DURAND HATTI NEDEN Ã–NEMLÄ°?

Durand HattÄ± bugÃ¼nkÃ¼ Afganistan ile Pakistan arasÄ±ndaki KuzeydoÄŸu'dan GÃ¼neybatÄ±'ya doÄŸru uzanan 2640 kilometrelik sÄ±nÄ±rÄ±n adÄ±dÄ±r.

1893 yÄ±lÄ±nda o dÃ¶nemki Ä°ngiliz Hindistan'Ä± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sir Mortimer Durand ile Afganistan ÅžahÄ± Emir Abdurrahman Han arasÄ±ndaki anlaÅŸmaya binaen tesis edilmiÅŸtir. Daha doÄŸrusu AfganlÄ±lara dayatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

PakistanlÄ±larÄ±n Durand HattÄ±nÄ± uluslararasÄ± sÄ±nÄ±r olarak gÃ¶rmelerine raÄŸmen, AfganlÄ±lar bu sÄ±nÄ±rÄ± hiÃ§ tanÄ±mamÄ±ÅŸlardÄ±r. SÄ±nÄ±rÄ±n 100 yÄ±llÄ±k geÃ§ici bir sÃ¼reyle yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olacaÄŸÄ±nÄ± ve bu sÃ¼renin 1993 yÄ±lÄ±nda dolduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rmektedirler.

Durand HattÄ± sorunu iki Ã¼lke arasÄ±ndaki en temel sorunlardan birisini oluÅŸturmaktadÄ±r, Ã§Ã¼nkÃ¼ Afganistan'Ä±n 1993 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dÃ¶nme iddiasÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla da Pakistan'dan toprak talebi vardÄ±r. Afgan PeÅŸtunlarÄ±n Durand HattÄ± ile Ä°ndus nehri arasÄ±ndaki tarihi topraklarÄ±nÄ± birgÃ¼n yeniden hakimiyet altÄ±na alma hayalleri bulunuyor.









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