Hac kayÄ±tlarÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

Â Hacca 2017 yÄ±lÄ±nda gitmek iÃ§in ilk defa kayÄ±t yaptÄ±racaklar, iÅŸlemlerini 28 AralÄ±k 2016-6 Ocak 2017 arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirecek. Ã–nceki yÄ±llarda kayÄ±t yaptÄ±ranlar ise kayÄ±t yenileme iÅŸlemlerini 9-31 Ocak arasÄ±nda yapacak.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, hac iÃ§in ilk defa kayÄ±t yaptÄ±racaklarÂ ilgili bankalara 20 lira Ã¶n kayÄ±t Ã¼creti yatÄ±racak.
VatandaÅŸlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.trÂ veyaÂ mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klere bizzat mÃ¼racaat ederek, "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" tÃ¼rlerinden birini tercih ederek kayÄ±tlarÄ±nÄ± yapacak.
Ã–nceki yÄ±llarda kayÄ±t yaptÄ±ranlar iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen otomatik kayÄ±t yenileme iÅŸlemi bu yÄ±l uygulanmayacak.Â KayÄ±t yenileme iÅŸlemleri 9-31 Ocak tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Ã–nceki yÄ±llarda Ã¶n kayÄ±t Ã¼creti yatÄ±rÄ±p kuraya katÄ±lan hacÄ± adaylarÄ±ndan kayÄ±t yenileme iÅŸlemlerinde herhangi bir Ã¼cret alÄ±nmayacak.
KayÄ±t yenileyen hacÄ± adaylarÄ± daÂ http://hac.diyanet.gov.tr veya mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klere bizzat mÃ¼racaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" tÃ¼rlerinden birini tercih ederek kayÄ±tlarÄ±nÄ± yenileyecek.
KaydÄ±nÄ± yenilemeyenler 2017 yÄ±lÄ± hac kurasÄ±na dahil edilmeyecek.
Kura Ã§ekimi sonrasÄ± hacca gitmeye hak kazananlar "kesin kayÄ±t yaptÄ±rabilir" belgelerini, cep telefonlarÄ±na gelecek SMS ÅŸifresi ile alabilecek. Yetkililer, hacÄ± adaylarÄ±nÄ± cep telefonu bilgilerini yenilemeleri yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±.
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