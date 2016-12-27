10:12, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Bulgaristan'da 32 yÄ±l Ã¶nce katledilen TÃ¼rkler anÄ±ldÄ± | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristanâ€™da 1989 yÄ±lÄ±nda devrilen eski komÃ¼nist rejimininÂ TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± giriÅŸtiÄŸi asimilasyon uygulamalarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler tÃ¶renlerle anÄ±ldÄ±.

OlaylarÄ±n 32. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde TÃ¼rklerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± KÄ±rcaali'nin Mogilyane kÃ¶yÃ¼ ve MestanlÄ± kasabasÄ±nda rejim tarafÄ±ndan katledilenler iÃ§in dualar okundu. Åžiirlerin de okunduÄŸu anma tÃ¶reninde geÃ§miÅŸin acÄ±larÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™den AK Parti ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± yÃ¶neticilerinden oluÅŸan kalabalÄ±k bir heyetin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶ren, TÃ¼rkan bebek ve diÄŸer ÅŸehitlerin kabirlerine yapÄ±lan ziyaretle baÅŸladÄ±.Â Bulgaristan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± BaÅŸmÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Mustafa AliÅŸ Haci, TÃ¼rkan bebeÄŸin mezarÄ± baÅŸÄ±nda dua okudu.

YÃ¼zlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renin devamÄ±nda Mogilyane kÃ¶yÃ¼ndeki TÃ¼rkan Ã‡eÅŸme AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde de bir etkinlik dÃ¼zenlendi. Burada bir konuÅŸma yapanÂ TÃ¼rkiye Bulgaristan Parlamenterler ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Aziz BabuÅŸÃ§u, "SoydaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n parmaÄŸÄ± kanarsa, bizim yÃ¼reÄŸimiz acÄ±r ve ona kayÄ±tsÄ±z kalmaz. Her ne yapmak gerekiyorsa, onu yapmak iÃ§in yola Ã§Ä±kar, koÅŸar, baÄŸÄ±rÄ±r haykÄ±rÄ±rÄ±z." dedi.

BabuÅŸÃ§u, 1984 yÄ±lÄ±nda Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve demokrasi mÃ¼cadelesi yapan Bulgaristan'daki TÃ¼rklerin, bu mÃ¼cadeleyi temsil eden bir meÅŸale yaktÄ±klarÄ±nÄ± ve bu meÅŸalenin hala yanmaya devam ettiÄŸini ifade ederek, ''Siz sadece Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k talepleri meÅŸalesini deÄŸil, aynÄ± zamanda Bulgaristanâ€™da demokrasinin meÅŸalesini de taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ oluyorsunuz." diye konuÅŸtu.

BabuÅŸÃ§u Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rklerin oluÅŸturduÄŸu Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ Ä°Ã§in Demokratlar (DOST) partisine atÄ±fta bulunarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''Åžimdi burada, hep beraber ismini Ã§ok gÃ¼zel de â€˜dostâ€™ bir anlayÄ±ÅŸÄ±yla, geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k, Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n daha mÃ¼reffeh bir Bulgaristanâ€™da Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve hak arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n artÄ±k yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± medeni inanÃ§larÄ±nÄ±, TÃ¼rk olmasÄ±nÄ±, gÃ¶ÄŸÃ¼sÃ¼nÃ¼ kabara kabara sÃ¶yleyebileceÄŸi bir Bulgaristan koÅŸullarÄ±nÄ± oluÅŸturmak Ã¼zere yeni bir siyasal hareket yola Ã§Ä±ktÄ±."Â



Bulgaristanâ€™da 1989 yÄ±lÄ±nda devrilen eski komÃ¼nist rejiminin TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± giriÅŸtiÄŸi asimilasyon uygulamalarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler tÃ¶renlerle anÄ±ldÄ±. TÃ¶rene TÃ¼rkiyle'nin Sofya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi SÃ¼leyman GÃ¶kÃ§e de katÄ±ldÄ±.Â Â

TÃ¼rkiyeâ€™nin Sofya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi SÃ¼leyman GÃ¶kÃ§eÂ de "UnutmayÄ±n, 80 milyonluk dost TÃ¼rkiye sadece dÃ¼n bugÃ¼n ve yarÄ±n deÄŸil, kÄ±yamete kadar yanÄ±nÄ±zda olacak. SonuÃ§ta biz, hepimiz aynÄ± ailenin ayrÄ±lmaz parÃ§alarÄ± ve fertleriyiz." ifadesini kullandÄ±.

Ãœyelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rklerin oluÅŸturduÄŸu Sorumluluk,Â Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ Ä°Ã§in Demokratlar (DOST) patisinin lideri LÃ¼tvi MestanÂ da, Bulgaristanâ€™daki komÃ¼nizm rejiminin yÄ±kÄ±lmasÄ± dÃ¶neminde yÃ¼z binlerce soydaÅŸÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™ye gÃ¶Ã§ ettiÄŸini anÄ±msatarak, "Anavatan TÃ¼rkiyeâ€™ye kÃ¶tÃ¼ gÃ¶zle bakmayÄ± bÄ±rakÄ±n." dedi.

Mestan sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"ArtÄ±k kimseden korkmayacaÄŸÄ±z. ZamanÄ± geldi artÄ±k, onlar bizden korkacak. Bizler TÃ¼rkiye ile el ele, kardeÅŸÃ§e, diyalogda olacaÄŸÄ±z. Bundan hiÃ§ ÅŸÃ¼pheniz olmasÄ±n. Biz hakikati arÄ±yoruz, hakikat da bizi bulacak. Ne mutlu TÃ¼rkÃ¼m diyene!"

"LÃœTFEN ÅžU NOEL MÃœZÄ°ÄžÄ°NÄ° KAPATIN"

Bu arada aynÄ± mekanda kendi tÃ¶renlerini dÃ¼zenlemek Ã¼zere bekleyen Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) partisi taraftarlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda fon mÃ¼ziÄŸi Ã§alÄ±ndÄ±. DOST Partisi'nin programÄ±nÄ±n sunucusu bu duruma tepki gÃ¶stererek, "LÃ¼tfen ÅŸu Noel mÃ¼ziÄŸini kapatÄ±n ve programÄ±mÄ±za devam edelim." ifadelerini kullandÄ±.

DOST yetkilileri, bir anma tÃ¶reninin, tÃ¼m toplumun duymasÄ± gereken ortak acÄ±yÄ± temsil ettiÄŸini partiler Ã¼stÃ¼ olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, bu tÃ¶renlerde parti bayraklarÄ±n sallanmamasÄ± gerektiÄŸini belirttiler.

TÃ¼rkan Ã§eÅŸmesinin yanÄ±nda ve MestanlÄ± kentindeki anÄ±tÄ±n Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene LÃ¼tvi Mestanâ€™Ä±n konuklarÄ± olarak, Turkiye-Bulgaristan Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Aziz BabuÅŸÃ§u, Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n ve AKP Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± Necmi KadÄ±oÄŸlu katÄ±ldÄ±.

HÃ–Hâ€™Ã¼n aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± CHP heyetinde ise partinin Genel Sekreteri Kamil Okyay SÄ±ndÄ±r, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP TekirdaÄŸ milletvekili Emre KÃ¶prÃ¼lÃ¼, CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce ve CHP KÄ±rklareli Milletvekili Vecdi GÃ¼ndoÄŸdu yer aldÄ±.