10:20, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Deniz Kuvvetleri'nde 45 kiÅŸiye ByLock gÃ¶zaltÄ± kararÄ±





Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 45 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 45 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

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