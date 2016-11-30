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Deniz Kuvvetleri'nde 45 kiÅŸiye ByLock gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Deniz Kuvvetleri'nde 45 kiÅŸiye ByLock gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 45 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 45 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.



Ä°lgili Konular Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ByLock operasyonu FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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