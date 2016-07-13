10:19, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Almanlar, Namibya soykÄ±rÄ±mÄ± iÃ§in tazminat Ã¶deyebilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya, 1904-1908 yÄ±llarÄ±nda en az 100 bin kurban olarak hesaplanan Namibya soykÄ±rÄ±mÄ± iÃ§in resmi Ã¶zÃ¼r dilemeyi ve tazminat Ã¶demeyi gÃ¼ndemine aldÄ±.

The Guardian'Ä±n haberine gÃ¶re, en az 100 bin kurban olan katliamlarÄ± 'soykÄ±rÄ±m' olduÄŸunu kabul eden Almanya, tazminat ve resmi bir Ã¶zÃ¼rÃ¼ de tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinde aktivistler ve hukukÃ§ular soykÄ±rÄ±mla ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e baskÄ± uyguluyor. Trajik hikayeler ve fotoÄŸraf arÅŸivleri ise dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli sanat merkezlerinde sergileniyor.

YAHUDÄ° SOYKIRIMINA BENZER TAZMÄ°NAT Ã–DEMESÄ° YOK

Alman hÃ¼kÃ¼meti, Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda olduÄŸu gibi tazminat Ã¶demesi ya da telafinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. Herero ve Nama halklarÄ±nÄ±n temsilcileri tarafÄ±ndan dile getirilen bu talebin hukuki temelden yoksun olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde adÄ± Namibya olan bÃ¶lge 1884-1915 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda dÃ¶nemin Alman GÃ¼neybatÄ± AfrikasÄ±'na dahildi. Herero halkÄ±nÄ±n 1904'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ayaklanmada 100'Ã¼n Ã¼zerinde Alman'Ä±n Ã¶lmesi Ã¼zerine General Lothar von Trotha, Hererolar'Ä±n yok edilmesi emrini vermiÅŸti. Alman Federal Meclisi BaÅŸkanÄ± Norbert Lammert, Namibya'da iÅŸlenen suÃ§larÄ± geÃ§en yÄ±l "soykÄ±rÄ±m" olarak nitelemiÅŸti.