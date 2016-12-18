10:24, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Meteorolojiden Ä°stanbul iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hava tahminlerine gÃ¶re, Ä°stanbul iÃ§in beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± perÅŸembe gece saatlerinde baÅŸlayacak ve Ã¼Ã§ gÃ¼n devam edecek.

Meteoroloji verilerine gÃ¶re, bugÃ¼nden itibaren birÃ§ok ilde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecek. YarÄ±n yurt genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini daha da geniÅŸletecek. BugÃ¼n Antalya, Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m Ã¼zerindeki yÃ¼ksek kesimleri ile Karaman ve Konya Ã§evrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Ä°stanbul iÃ§in ise beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± perÅŸembe gece saatlerinde baÅŸlayacak 3 gÃ¼n devam edecek.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Orta ve DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun gÃ¼ney ve doÄŸusu, Orta Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±, BingÃ¶l Ã§evreleri ile akÅŸam saatlerinden itibaren Marmara'nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz, Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Karadeniz ve Hakkari Ã§evrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ± kesimler ile GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, AdÄ±yaman, Kilis ve Gaziantep Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz BÃ¶lgesi'nin yÃ¼ksekleri (Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m Ã¼zerindeki yÃ¼ksek kesimleri) yer yer yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak Ã¼zere iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nÄ±n doÄŸusu, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIÄžI

DoÄŸu Akdeniz ile DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, Ã¼lke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

YOÄžUN KAR YAÄžIÅžI UYARISI

Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n Akdeniz BÃ¶lgesi'nin yÃ¼kseklerinde (Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m Ã¼zerindeki yÃ¼ksek kesimleri) yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± beklendiÄŸinden, geÃ§tiÄŸimiz hafta ekstrem kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma, don, yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi, Ã§atÄ± Ã§Ã¶kmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

Ä°STANBUL Ä°Ã‡Ä°N PERÅžEMBE UYARISI

Ä°stanbul'da bugÃ¼n parÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin doÄŸusunun akÅŸam saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Kar ise perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ geliyor. PerÅŸembe gece saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± 3 gÃ¼n sÃ¼recek.

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