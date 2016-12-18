Meteorolojiden Ä°stanbul iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hava tahminlerine gÃ¶re, Ä°stanbul iÃ§in beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± perÅŸembe gece saatlerinde baÅŸlayacak ve Ã¼Ã§ gÃ¼n devam edecek.
Meteoroloji verilerine gÃ¶re, bugÃ¼nden itibaren birÃ§ok ilde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecek. YarÄ±n yurt genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini daha da geniÅŸletecek. BugÃ¼n Antalya, Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m Ã¼zerindeki yÃ¼ksek kesimleri ile Karaman ve Konya Ã§evrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Ä°stanbul iÃ§in ise beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± perÅŸembe gece saatlerinde baÅŸlayacak 3 gÃ¼n devam edecek.
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Orta ve DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun gÃ¼ney ve doÄŸusu, Orta Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±, BingÃ¶l Ã§evreleri ile akÅŸam saatlerinden itibaren Marmara'nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz, Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Karadeniz ve Hakkari Ã§evrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ± kesimler ile GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, AdÄ±yaman, Kilis ve Gaziantep Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz BÃ¶lgesi'nin yÃ¼ksekleri (Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m Ã¼zerindeki yÃ¼ksek kesimleri) yer yer yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak Ã¼zere iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nÄ±n doÄŸusu, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIÄžI
DoÄŸu Akdeniz ile DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, Ã¼lke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.
YOÄžUN KAR YAÄžIÅžI UYARISI
Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n Akdeniz BÃ¶lgesi'nin yÃ¼kseklerinde (Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m Ã¼zerindeki yÃ¼ksek kesimleri) yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± beklendiÄŸinden, geÃ§tiÄŸimiz hafta ekstrem kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma, don, yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi, Ã§atÄ± Ã§Ã¶kmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.
Ä°STANBUL Ä°Ã‡Ä°N PERÅžEMBE UYARISI
Ä°stanbul'da bugÃ¼n parÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin doÄŸusunun akÅŸam saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Kar ise perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ geliyor. PerÅŸembe gece saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± 3 gÃ¼n sÃ¼recek.
Â
Â
Hoca Ahmed Yesevi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 850. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla gÃ¼mÃ¼ÅŸ hatÄ±ra para basÄ±ldÄ±
Meteoroloji verilen gÃ¶re perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisi altÄ±nda olacak.
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 45 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Bulgaristanâ€™da 1989 yÄ±lÄ±nda devrilen eski komÃ¼nist rejiminin TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± giriÅŸtiÄŸi asimilasyon uygulamalarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler tÃ¶renlerle anÄ±ldÄ±
Gelecek yÄ±l hacca gitmek iÃ§in ilk defa kayÄ±t yaptÄ±racaklar, iÅŸlemlerini 28 AralÄ±k-6 Ocak tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirecek
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 muhalif hayatÄ±nÄ± kaybetti, 158 DAEÅž hedefi vuruldu
GaziosmanpaÅŸa ve EyÃ¼p ilÃ§elerindeki belirlenen adreslere, Ã¶zel harekat polislerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendi
15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra aÃ§Ä±lan Ä°stanbul'daki ilk davada sanÄ±klar bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Silivri'deki dev mahkeme salonunda yapÄ±lacak duruÅŸmada 15 Temmuz gecesi amirlerinin verdiÄŸi talimata uymayan FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 29 polis yargÄ±lanacak
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgede zincirsiz araÃ§larÄ±n kaymasÄ± nedeniyle Adana-PozantÄ± yolu kapandÄ±
KCK Ä°zmir eski sorumlusu Mehmet Baysal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§ede, 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
2017'de alÄ±nacak MTV miktarlarÄ± Resmi gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ã–NDER tarafÄ±ndan ilki dÃ¼zenlenen Celalettin Ã–kten Ã¶dÃ¼lleri dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buldu
Anayasada DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde yasak olmasÄ±na raÄŸmen yarasa sattÄ±ÄŸÄ± belirtilen bir kiÅŸiye, 3 bin 731 lira para cezasÄ± uygulandÄ±. Satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 5 yarasa ise doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.