Ã–ÄŸrenciler Haleplilere yardÄ±m iÃ§in kermes dÃ¼zenledi | FOTO

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t ÃœniversitesiÂ Ã¶ÄŸrencileri ileÂ TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan, insanlÄ±k dramÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±Â Halep'ten tahliye edilen sivillere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±ylaÂ kermesÂ dÃ¼zenledi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi Etlik yerleÅŸkesinde "Tut KardeÅŸinin Elini" sloganÄ±yla yapÄ±lan ve gelirinin Haleplilere gÃ¶nderileceÄŸi kermese, Ã¶ÄŸrenciler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Metin DoÄŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kermesten elde edilecek gelirden Halepâ€™te maÄŸdur olan MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerimiz baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki bÃ¼tÃ¼n mÃ¼lteciler istifade edecek. Bu projenin, toplumun diÄŸer kesimlerine de Ã¶rnek olmasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyorum." dedi.
Ãœniversitenin bÃ¼tÃ¼n yerleÅŸkelerinde kermesler dÃ¼zenleneceÄŸini kaydeden DoÄŸan, kampanyanÄ±n toplumsal farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri kermeste, evlerinde hazÄ±rladÄ±klarÄ± yiyecekleri sattÄ±.
Hukuk FakÃ¼ltesi son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisiÂ Harun Celal Arslan, "Halepli kardeÅŸlerimizin zor dÃ¶nemler geÃ§irdiÄŸi bugÃ¼nlerde onlarÄ±n ellerini tutmak iÃ§in Ã¶ÄŸrenci kulÃ¼pleri olarak ortaklaÅŸa bir etkinlik dÃ¼zenledik. Kermeslerden kazanÄ±lacak geliri oradaki kardeÅŸlerimize ulaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz." dedi.
Hukuk FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisiÂ Kevser Ã‡alÄ±ÅŸkanÂ da "TÃ¼rkiyeâ€™de bizim tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok fazla Halepli aile ve Ã§ocuklar var. OnlarÄ±n orada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± fotoÄŸraf ve videolarda gÃ¶rdÃ¼kÃ§e gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz. Biz elimizden geldiÄŸince kermesler ve yardÄ±m kampanyalarÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri ile TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan, insanlÄ±k dramÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Halep'ten tahliye edilen sivillere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla kermes dÃ¼zenledi
Neve Åžalom Sinagogu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kutlamaya BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan da katÄ±ldÄ±
Irak'Ä±n Telafer bÃ¶lgesinden kaÃ§an ve Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rkmenlere Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince yardÄ±mda bulunuluyor
PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda adliyeye sevk edilen AÄŸrÄ± Belediye Meclisi Ã¼yesi Kubilay tutuklandÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede, 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
Adliyeye sevk edilen eski KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam Vekili HacÄ± Bayram Acar tutuklandÄ±
Ä°yilikder gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri kentte yaÅŸayan Suriyelilere yardÄ±mda bulundu
Aksaray merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ–/PDY operasyonda 10 emniyet mensubu ile 1 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi.
Ä°stanbul metrosunda, HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda araÃ§ arÄ±zasÄ± nedeniyle seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±.
Åžebva ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda askerlerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
BingÃ¶l'de PKK'yÄ± Ã¶ven paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± iÃ§in "Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu an verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutmuyor. Ã–yle olsa da olmasa da biz ÅŸu anda yolumuza kararlÄ± ÅŸekilde devam ediyoruz. Ã‡Ä±kÄ±lan bu yoldan geri dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±ndaki vizelerin kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.