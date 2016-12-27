GÃ¼ncelleme: 03:07, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Ã–ÄŸrenciler Haleplilere yardÄ±m iÃ§in kermes dÃ¼zenledi | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t ÃœniversitesiÂ Ã¶ÄŸrencileri ileÂ TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan, insanlÄ±k dramÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±Â Halep'ten tahliye edilen sivillere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±ylaÂ kermesÂ dÃ¼zenledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi Etlik yerleÅŸkesinde "Tut KardeÅŸinin Elini" sloganÄ±yla yapÄ±lan ve gelirinin Haleplilere gÃ¶nderileceÄŸi kermese, Ã¶ÄŸrenciler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Metin DoÄŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kermesten elde edilecek gelirden Halepâ€™te maÄŸdur olan MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerimiz baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki bÃ¼tÃ¼n mÃ¼lteciler istifade edecek. Bu projenin, toplumun diÄŸer kesimlerine de Ã¶rnek olmasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyorum." dedi.

Ãœniversitenin bÃ¼tÃ¼n yerleÅŸkelerinde kermesler dÃ¼zenleneceÄŸini kaydeden DoÄŸan, kampanyanÄ±n toplumsal farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kendi hazÄ±rladÄ±klarÄ± yiyecekleri sattÄ±lar

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri kermeste, evlerinde hazÄ±rladÄ±klarÄ± yiyecekleri sattÄ±.

Hukuk FakÃ¼ltesi son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisiÂ Harun Celal Arslan, "Halepli kardeÅŸlerimizin zor dÃ¶nemler geÃ§irdiÄŸi bugÃ¼nlerde onlarÄ±n ellerini tutmak iÃ§in Ã¶ÄŸrenci kulÃ¼pleri olarak ortaklaÅŸa bir etkinlik dÃ¼zenledik. Kermeslerden kazanÄ±lacak geliri oradaki kardeÅŸlerimize ulaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz." dedi.

Hukuk FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisiÂ Kevser Ã‡alÄ±ÅŸkanÂ da "TÃ¼rkiyeâ€™de bizim tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok fazla Halepli aile ve Ã§ocuklar var. OnlarÄ±n orada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± fotoÄŸraf ve videolarda gÃ¶rdÃ¼kÃ§e gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz. Biz elimizden geldiÄŸince kermesler ve yardÄ±m kampanyalarÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.