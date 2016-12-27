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Rusya, Çeçen komandoları Suriye'ye gönderdi
Rusya, Çeçen komandoları Suriye'ye gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını gönderdiği iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye’nin Halep kentinin rejim tarafından muhaliflerden alınmasının ardından Esad güçlerinin ülkenin geri kalanında hâkimiyeti hızla sağlayabilmesi için yeni bir yol bulduğu öne sürüldü.

The Daily Beast’in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı’nın “Şama” adındaki keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını Suriye’ye gönderdiği belirtildi.

 

 

 



İlgili Konular Rusya Çeçenistan
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