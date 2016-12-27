10:44, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Hoca Ahmed Yesevi iÃ§in hatÄ±ra para basÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanlÄ±k Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± Darphane ve Damga MatbaasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ahmet Yesevi Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸiyle Hoca Ahmed Yesevi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 850. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla gÃ¼mÃ¼ÅŸ hatÄ±ra para basÄ±ldÄ±.

Ahmet Yesevi Ãœniversitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, UNESCO tarafÄ±ndan dilin ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n geliÅŸmesine, zenginleÅŸmesine katkÄ±da bulunan fikir adamÄ± ve gÃ¶nÃ¼l eri Hoca Ahmed Yesevi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 850. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 2016-2017 sezonunun "Hoca Ahmed Yesevi YÄ±lÄ±" olarak ilan edildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Ãœniversite tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nda yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler ile sempozyum, panel, kongre, konferanslar gibi bilimsel faaliyetler dÃ¼zenlendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu etkinlikler kapsamÄ±nda, BaÅŸbakanlÄ±k Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± Darphane ve Damga MatbaasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ahmet Yesevi Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸiyle Hoca Ahmed Yesevi'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 850. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla hatÄ±ra para basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Darphane ve Damga MatbaasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ maÄŸazasÄ±ndaki gÃ¼mÃ¼ÅŸ hatÄ±ra para, 22 AralÄ±k'tan itibaren iki yÄ±l sÃ¼reyle satÄ±ÅŸa sunuldu.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Ahmet Yesevi Ãœniversitesi MÃ¼tevelli Heyet BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Musa YÄ±ldÄ±z, 2016 UNESCO Hoca Ahmed Yesevi YÄ±lÄ± anÄ±sÄ±na madeni hatÄ±ra para bastÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kendilerini son derece mutlu ettiÄŸini belirterek, "2017 yÄ±lÄ±nda da TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde bÃ¼yÃ¼k fikir adamÄ± ve gÃ¶nÃ¼l eri Hoca Ahmed Yesevi'yi anmak ve anlatmak iÃ§in faaliyetlerimize hÄ±z kesmeden devam edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.