Ev hapsindeki Ä°ranlÄ± muhalif lider Kerrubi istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ranlÄ± muhalif lider Mehdi Kerrubi, Ä°timad-i Milli Partisi'ndeki genel baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.
Ä°timad-i Milli Partisi'nin internet sitesinde (etemadmelli.com) yayÄ±nlanan Kerrubi'nin istifa mektubunda, "Kanun dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan ve ne zaman sona ereceÄŸi belli olmayan ev hapsinde olmam sebebiyle partinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa ediyorum." ifadelerine yer verildi.
Parti Ã¼yelerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± teÅŸvik eden reformist muhalif lider Kerrubi mektubunda, parti iÃ§inde meydana gelen ihtilaflara son verilmesini ve partinin yapÄ±sÄ±nÄ± koruma kaydÄ±yla "reformist" diÄŸer partilerle iÅŸbirliÄŸi yapma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ran'daki reformist partilerden Ä°timad-i Milli Partisi, muhafazakar lider Mahmud Ahmedinejad'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸu 2005 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imler sonrasÄ± Kerrubi tarafÄ±ndan kuruldu. 2009 yÄ±lÄ±nda Kerrubi'nin de aday olduÄŸu ve Ahmedinejad'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine hile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edilmesinden sonra Ã§Ä±kan olaylarda gÃ¶stericilere yÃ¶nelik yapÄ±lan iÅŸkence ve tecavÃ¼z olaylarÄ±nÄ± ifÅŸa etmesi sonrasÄ± parti ve partiye baÄŸlÄ± Ä°timad-i Milli Gazetesi kapatÄ±ldÄ±. Parti daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin gÃ¶reve geldiÄŸi 2013'te faaliyetlerine yeniden baÅŸladÄ±.
SeÃ§imlerden sonra Ã§Ä±kan olaylarÄ± yÃ¶nlendirmekle suÃ§lanan Kerrubi ile diÄŸer cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Mir HÃ¼seyin Musevi de 2011'den bu yana ev hapsinde tutuluyor.
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Ä°ran'Ä±n muhafazakar lideri Mahmud Ahmedinejad'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸu 2005 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imler sonrasÄ± kurulan reformist partilerden Ä°timad-i Milli Partisi genel baÅŸkanÄ± Kerrubi gÃ¶revinden istifa etti
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