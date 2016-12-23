11:09, 27 Aralık 2016 Salı

Sivas'ta terör propagandasına tutuklama





Sivas'ta sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Abdullah T'yi (24) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Abdullah T, ''terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.

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