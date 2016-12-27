11:11, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

BosnalÄ± SÄ±rp lidere ABD'den vize engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump'un yemin tÃ¶renine davet edildiÄŸini ileri sÃ¼ren Bosna Hersek'teki SÄ±rp Cumhuriyeti (RS) BaÅŸkanÄ± Milorad Dodik'in vize baÅŸvurusu reddedildi.

SÄ±rp Cumhuriyeti Radyo-Televizyonuna (RTRS) aÃ§Ä±klamada bulunan Dodik, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yaptÄ±ÄŸÄ± diplomatik vize baÅŸvurusunun "bu tÃ¶rene Bosna Hersek'i temsilen katÄ±lamayacaÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle reddedildiÄŸini sÃ¶yledi.

Dodik, Trump'un seÃ§im ekibindeki bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan tÃ¶rene davet edildiÄŸini savunarak, vize baÅŸvurusunun reddedilmesine iliÅŸkin "O zaman Bosna Hersek'in diplomatik pasaportu ne iÅŸe yarÄ±yor? Gelecek yÄ±l SÄ±rbistan pasaportum ile seyahat edeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.

GeÃ§en hafta ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Hoyt Brian Yee ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Yee'nin kendisine izledikleri siyasetten vazgeÃ§me ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ifade verme davetine uyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan Dodik, "nutuk" olarak nitelendirdiÄŸi bu konuÅŸmanÄ±n ABD'nin Saraybosna BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Maureen Cormack tarafÄ±ndan yÃ¶netildiÄŸini iddia etti.

Dodik, Bosna Hersek'teki krizin asÄ±l sebebinin ABD yÃ¶netimi olduÄŸunu ve artÄ±k Bosna Hersek'i rahat bÄ±rakmalarÄ±nÄ± Yee'ye de sÃ¶ylediÄŸini aktararak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ertesi gÃ¼nÃ¼ diplomatik vize baÅŸvurusunun "tÃ¶rene Bosna Hersek'i temsilen katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle reddedildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

SÄ±rp siyasetÃ§i, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Trump'un yemin tÃ¶renine davet edildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, Dodik'in bu iddialarÄ± Ã¼lke kamuoyunda uzun sÃ¼re tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.