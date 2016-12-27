GÃ¼ncelleme: 04:14, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Bu yÄ±l 133 yeni canlÄ± tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim adamlarÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya Ã¼zerinde beÅŸ kÄ±ta ve Ã¼Ã§ okyanusta 133 yeni bitki ve hayvan tÃ¼rÃ¼nÃ¼n keÅŸfedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

California Bilimler Akademisine baÄŸlÄ± BiyoÃ§eÅŸitlilik, Bilim ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik EnstitÃ¼sÃ¼, yeni tÃ¼rlerin keÅŸfine iliÅŸkin yÄ±llÄ±k raporunda 2016'da canlÄ± sÄ±nÄ±flandÄ±rmalarÄ±na 133 yeni tÃ¼rÃ¼n eklendiÄŸini bildirdi.

Yeni tÃ¼rler arasÄ±nda 43 karÄ±nca, 36 bÃ¶cek, 23 balÄ±k, yedi deniz yumuÅŸakÃ§asÄ±, dÃ¶rt Ã¶rÃ¼mcek, altÄ± bitki, fosil halde bulunan beÅŸ kirpi ve bir kum dolarÄ±, bir sinek, bir kum yosunu, bir mercan, bir vatoz, bir yÄ±lan balÄ±ÄŸÄ±, bir kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±, bir Afrika kertenkelesi ve yeni bir kuÅŸ virÃ¼sÃ¼nÃ¼n olduÄŸu bildirildi.

Raporda, keÅŸif Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na bir dÃ¼zineden fazla akademi Ã¼yesinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da uluslararasÄ± bilim adamÄ±nÄ±n katkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar yeni bitki ve hayvan tÃ¼rlerini doÄŸal yaÅŸam alanlarÄ±nda tespit etmek iÃ§in dÃ¼nya Ã¼zerinde beÅŸ kÄ±ta ve Ã¼Ã§ okyanusta; daÄŸlarda, Ã§Ã¶llerde, yaÄŸmur ormanlarÄ±nda ve okyanus derinliklerinde incelemeler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

KeÅŸifler arasÄ±nda yer alan pembe ve sarÄ± renkteki parlak bir balÄ±k olan "Grammatonotus brianne", insanoÄŸlunun deniz altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± en derindeki keÅŸif olarak tarihe geÃ§ti. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, balÄ±ÄŸÄ± denizin 150 metre altÄ±nda filme alarak kayda geÃ§irdi.

Akademinin bilim direktÃ¶rÃ¼ Dr. Shannon Bennett, bilim dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ÅŸu ana kadar keÅŸfedip sÄ±nÄ±flandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± canlÄ± tÃ¼rlerinin, gezegen Ã¼zerindeki mevcut canlÄ± varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yalnÄ±zca yÃ¼zde 10'unu temsil ettiÄŸinin tahmin edildiÄŸini belirterek her bir canlÄ± tÃ¼rÃ¼nÃ¼n gezegenin ekolojik dengesinin korunmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±. Bennet, "CanlÄ± tÃ¼rlerinin hepsi birbiriyle ve doÄŸayla baÄŸlantÄ±lÄ±, zengin ve karmaÅŸÄ±k aÄŸlar iÃ§inde yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. GÃ¶zle gÃ¶rÃ¼nmeyen tek bir organizma bile eko-sistemin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan hayati nitelikte." ifadelerini kullandÄ±.

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