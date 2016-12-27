11:19, 27 Aralık 2016 Salı

HDP'li vekile zorla getirilme kararı





HDP'li Mehmet Ali Aslan hakkında zorla getirilme kararı verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi HDP'li Mehmet Ali Aslan hakkında zorla getirilme kararı verildi.

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