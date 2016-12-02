11:27, 27 Aralık 2016 Salı

Bakanlar Kurulu Çankaya'da toplandı



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Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.20'de başladı.

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