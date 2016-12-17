11:28, 27 Aralık 2016 Salı

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

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