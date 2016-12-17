Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son durumu değerlendirdi.
Mehmed Akif Ersoy, 27 Aralık 1936'da hakka yürümüştü. Cenazesinde ise yalnızca çok sevdiği milleti vardı...
Gaziantep’te, sabah saatlerinde gecikmeli olarak yapılan uçak seferleri, sisin etkisini artırması üzerine iptal edildi.
İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80. yılında İstanbul'daki mezarı başında anıldı
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur tutuklandı.
Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde görev alan, arabulucular siciline kayıtlı kişilere, arabuluculuk faaliyetleri için 2017'de yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.
Kazak lider Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik için başvurmadığını söyledi
Yaklaşık 5,2 milyar metrekare alana sahip İstanbul'da yol ve göl gibi değer atanması mümkün olmayan alanlar dışında kalan arsa ve arazilerin toplam değeri 2 trilyon dolar
Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı hükümlüleri 16 yıl sonra yeniden yargılanacak.
FETÖ/PDY'ye yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında örgütün "TSK imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün de yer aldığı 254 zanlı, Adnan Menderes Havalimanında yakalandı.
Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’ın elindeki El Bab kentine yönelik TSK ve desteklediği ÖSO operasyonları sürüyor. Askeri kaynakların gönderdiği raporlarda her yerin uzaktan kumandayla patlatılacak şekilde bombayla tuzaklandığına dikkat çekilerek, “El Bab değil, sanki El Bomba” değerlendirmesi yapıldı.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 53 cuntacının camilerde okunan selaları susturmak için görevlendirdiği belirtildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son durumu değerlendirdi.
HDP'li Mehmet Ali Aslan hakkında zorla getirilme kararı verildi.
Sivas'ta sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı