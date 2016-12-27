Ä°ran'da SÃ¼nni alim Abdi tutuklandÄ±

Almanlar, Namibya soykÄ±rÄ±mÄ± iÃ§in tazminat Ã¶deyebilir

Almanya'nÄ±n soykÄ±rÄ±mlarla dolu tarihinden sadece biri olan Namibya'daki soykÄ±rÄ±m yeniden tartÄ±ÅŸÄ±lmaya aÃ§Ä±ldÄ±. 100 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu olan Almanya, tazminat Ã¶demeyeceÄŸini aÃ§Ä±klasa da, Berlin'de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde resmi bir Ã¶zÃ¼r dilemeyi ve tazminat Ã¶deyemeyi gÃ¼ndemine aldÄ±.