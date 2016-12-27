DEAŞ, El-Bab'a binlerce mayın tuzaklamış

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
DEAŞ, Türkiye sınırına 30 km uzaklıktaki Suriye’nin El Bab kentinde PKK taktiği uygulamaya başladı. DEAŞ’ın, PKK/PYD’nin Kobani, Cizre, Sur, Nusaybin ve benzeri ilçelerde yaptığı gibi evlerin duvarlarında delikler açarak silah mevzisi haline getirdiği bildirildi. DEAŞ ayrıca düzenli orduların sahip olduğu ‘RDX’ patlayıcıları evlerin kapı önleri ve yollara yerleştirerek tuzaklamaya başladı. Bölgedeki askeri kaynakların Ankara’ya geçtiği raporlarda her yerin uzaktan kumandayla patlatılacak şekilde bombayla tuzaklandığına dikkat çekildi.
DEMİR BİLYELER
Hürriyet'in haberine göre, askeri kaynaklar keşif ve gözetleme vasıtaları, yerel kaynaklar ve telsiz konuşmaları üzerinden elde edilen istihbaratlara dayanarak yaptıkları değerlendirmede, DEAŞ’ın ev duvarlarına delikler açarak hem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişini, hem de sivil halkın kentten ayrılmasını önlemeyi hedeflediği görüşünde. DEAŞ’ın her birinde 400-500 demir bilye kullanarak etkisini artırdığı RDX patlayıcılarını da Suriye Ordusu’ndan ele geçirmiş olabileceği belirtildi.
TAŞLI TUZAKLAR
Patlayıcıların evlerin önlerine ana yol ve sokaklara tuzaklayan, yollarda barikat ve engeller kurarak sivillerin çıkışını engelleyen DEAŞ’ın ayrıca mayın ve el yapımı patlayıcılarla harekete duyarlı sensörlerle çok sayıda tuzak hazırladığı tespit edildi. Özellikle çimentoyla kaplanan büyük taşların “Türk askeri bu taşları siper olarak kullanır” diye tuzaklandığı düşünülüyor. Yetkililer bir el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesinin 3-4 saati bulduğunu, bazı özel el yapımı patlayıcıların etkisizleştirilmesinde uzmanların 8-12 saat harcadığına dikkat çekerek, çalışmaların bu nedenle büyük zaman kaybına neden olduğu ve uzmanları açık hedef haline getirdiği belirtildi.
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