Firar etmek isteyen 254 kişi havalimanında yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin değişik yerlerinde haklarında yakalama kararı çıkarılan 254 zanlı, Adnan Menderes Havalimanında alınan önlemler sayesinde gözaltına alındı.
İzmir Adnan Menderes Havalimanında FETÖ/PDY soruşturmalarında adı geçen, haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların yurt dışına firar etmelerinin önlenmesi için alınan güvenlik önlemleri titizlikle yürütülüyor.
Havalimanında görev yapan yaklaşık 2 bin personelden oluşan güvenlik birimleri, başarısız darbe girişimi sonrası firar eğiliminde olan hakim, savcı, polis, asker, gazeteci, akademisyen ve iş adamlarının yanı sıra örgüt hiyerarşisinde görev alan örgütün üst yöneticilerine geçit vermiyor.
Havalimanının giriş nizamiyesinde itibaren kontrollere başlayan ekipler, giriş yapan bütün araçları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla kontrol ederken havalimanına gelen herkesi güvenlik noktasında arıyor.
Terminallere ulaşan kişiler, burada görevli 'Davranış Durum Tespiti Eğitimi' almış görevliler tarafından dikkatle izlenirken şüpheli kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT)/Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) aracılığıyla detaylı olarak sorgulanıyor. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan kişiler burada yakalanarak adli mercilere gönderiliyor.
YURT DIŞINA BAVULLA PARA ÇIKARMAYA KARŞI ÖNLEM
FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına bavullarla para çıkarmasına karşı da önlem alan ekipler, X-ray cihazından geçen eşyaların görüntülerini hassasiyetle takip ediyor. Detaylı aramalarda özel eğitimli dedektör köpekler de kullanılıyor.
Havalimanının tüm birimlerinde yer alan bin 350 kamera aracılığıyla da yine uzman polis ekiplerince 24 saat kesintisiz izleme yapılıyor. Son teknoloji ile donatılan kameralar şüpheli kişilere odaklanarak takip yapıyor.
Pasaport ve seyahat belgesi sahteciliğiyle yurt dışına gitmeye çalışanlara karşı da oldukça dikkatli çalışan ekipler, sahtecilikten şüphelendikleri durumlarda belgeleri dış hatlar terminalinde bulunan laboratuvarda teknik cihazlarla ve uzman personelle ivedilikle inceliyor. Detaylı inceleme sonucunda yine ivedilikle belgenin sahte olup olmadığı ortaya konuluyor.
254 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Alınan tedbirler sayesinde FETÖ/PDY kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen 254 şüpheli, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Türkiye'nin değişik bölgelerinde yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturmalarında adı geçen birçok önemli şüpheli de yurt dışına firar girişiminde bulunduğu sırada yakalandı.
ADİL ÖKSÜZ'ÜN KUZENİ DE YAKALANDI
Adnan Menderes Havalimanında alınan güvenlik önlemleri sayesinde, 1 Aralık'ta yurt dışına firar etmek isteyen FETÖ'nün "TSK imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz de yakalanarak tutuklandı.
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