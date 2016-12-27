GÃ¼ncelleme: 05:04, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

OsmanlÄ±'nÄ±n MacarlarÄ±n gÃ¶nlÃ¼ndeki gÃ¼ven simgesi: Rakoczi MÃ¼zesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OsmanlÄ±'ya sÄ±ÄŸÄ±nan Macar prensinin TekirdaÄŸ'da gÃ¼venle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ev, OsmanlÄ±'nÄ±n gÃ¼ven ve misafirperverliÄŸinin sembolÃ¼ olarak gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde mÃ¼ze olarak korunuyor.

Macaristan'Ä± iÅŸgal eden Avusturya'ya karÅŸÄ± Macar ayaklanmasÄ±nÄ±n lideri II. Frenc Rakoczi beklenen yardÄ±mlarÄ±n gelmemesi Ã¼zerine baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ã¼lkesinden ayrÄ±lmak zorunda kalan Rakoczi bir sÃ¼re, Ã¶nce Polonya, daha sonra Fransa'da yaÅŸadÄ±.

Rakoczi, 1717'de Gelibolu'dan Trakya'ya geldi, Edirne ve Ä°stanbul'daki geÃ§ici ikametleri ardÄ±ndan 1735 yÄ±lÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dek TekirdaÄŸ'daki evde gÃ¼venle ikamet etti.

Ã–lÃ¼mÃ¼ sonrasÄ± cenazesi bugÃ¼nkÃ¼ Slovakya'nÄ±n KÃ¶sice kentine baÄŸlÄ± Borsi kasabasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Macar hÃ¼kÃ¼meti, OsmanlÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸine teÅŸekkÃ¼r amacÄ±yla TekirdaÄŸ'da Rakoczi'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± OsmanlÄ± mimarisindeki 3 katlÄ± evi 1931'de satÄ±n aldÄ±.

MÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len Barbaros Caddesi'ndeki evi, Ã§ok sayÄ±da Macar ziyaret ediyor.

- "Rakoczi MÃ¼zesi, TÃ¼rk-Macar dostluÄŸunun simgesi"

TekirdaÄŸ Macar Dostluk DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± GÃ¼neÅŸ GÃ¼rseler, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Macar turistlerin TÃ¼rkiye'ye geliÅŸ amaÃ§larÄ±ndan en Ã¶nemlisinin Rakoczi MÃ¼zesi'ni ziyaret etmek olduÄŸunu belirterek "Rakoczi MÃ¼zesi, OsmanlÄ± dÃ¶neminden bu yana Macar-TÃ¼rk iliÅŸkilerinde en Ã¶nemli odak noktasÄ±. Rakoczi MÃ¼zesi, evden mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼nden bugÃ¼ne TÃ¼rk Macar dostluÄŸunun simgesi bu dostluÄŸun mihenk taÅŸlarÄ±ndan birisi olmuÅŸtur." dedi.

Rakoczi MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Kabul de Rakoczi MÃ¼zesi'nin Macar-TÃ¼rk iliÅŸkilerinin ana damarÄ±ndan olduÄŸunu sÃ¶yledi.

MÃ¼zenin TÃ¼rk-Macar dostluÄŸunun en bÃ¼yÃ¼k simgelerinden olduÄŸunu ifade eden Kabul, "Rakoczi Macar tarihinin yetiÅŸtirdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k deÄŸerlerden biridir. TÃ¼rk Macar dostluÄŸunun en bÃ¼yÃ¼k simgelerinden bir tanesidir. MacarlarÄ±n TekirdaÄŸ'a gelmelerindeki etken yÃ¼zde 99 Rakoczi MÃ¼zesi'ni gezmek. YÄ±llÄ±k 3 bin civarÄ±nda ziyaretÃ§imiz var. BunlarÄ±n yarÄ±sÄ± Macar ziyaretÃ§iler." diye konuÅŸtu.