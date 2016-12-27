12:02, 27 Aralık 2016 Salı

İstanbul’un arsa değeri 2 trilyon dolar





Yaklaşık 5,2 milyar metrekare alana sahip İstanbul'da yol ve göl gibi değer atanması mümkün olmayan alanlar dışında kalan arsa ve arazilerin toplam değeri 2 trilyon dolar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye Veri İşleme Üssü TUVIUS'un araştırmasına göre İstanbul'daki toplam 5,2 milyar metrekarelik arsa ve arazinin değeri 2 trilyon dolar. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkta faaliyet gösteren TUVIUS'un genel müdürü İshak Kurtuluş Altun, yaptığı açıklamada, son yaptıkları araştırmanın sonuçlarını hakkında bilgi verdi. Altun, toplam alanı yaklaşık olarak 5,2 milyar metrekare olan İstanbul'da yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışındaki bütün arsa ve arazileri değerlendiremeye aldıklarını dile getirdi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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