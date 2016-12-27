Hindistan'da uÃ§ak pistten Ã§Ä±ktÄ±: 12 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da Jet HavayollarÄ±na ait bir uÃ§aÄŸÄ±n pistten Ã§Ä±kmasÄ± sonucu 12 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Jet HavayollarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 154 yolcu ve 7 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ±n bulunduÄŸu Boeing 737-800 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±nda yer alan Goa eyaletindeki Dabolim HavaalanÄ±nda kalkÄ±ÅŸtan hemen Ã¶nce pistten Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, uÃ§aÄŸÄ±n acil Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ±ndan yapÄ±lan tahliye sÄ±rasÄ±nda 12 kiÅŸinin hafif ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
UÃ§aÄŸÄ±n pistten Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeniyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
PKK'nÄ±n Sincar'dan Ã§Ä±kmamasÄ± halinde askeri gÃ¼ce baÅŸvurabilecekleri uyarÄ±sÄ±nda bulunan IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani'ye bÃ¶lgedeki yetkililer ve Ezidi temsilcileri de destek verdi.
Pakistan'da, Noel kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda 12 kiÅŸinin, sahte iÃ§ki iÃ§meleri nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
Hindistan'da Jet HavayollarÄ±na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ± Dabolim HavaalanÄ±nda kalkÄ±ÅŸtan hemen Ã¶nce pistten Ã§Ä±ktÄ±
Hawaii'deki Pearl Harbourâ€™da ABDâ€™nin Pasifik Filosuâ€™nu hedef alan Japonya saldÄ±rÄ±sÄ±ndan 75 yÄ±l sonra ABD BaÅŸkanÄ± Obama ve Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe kurbanlarÄ± anmak iÃ§in bu tarihi yerde biraraya geliyor.
Ä°ran'Ä±n Ã¶nde gelen SÃ¼nni din adamlarÄ±ndan Abdi tutuklandÄ±
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Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti, Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde kamu gÃ¼venliÄŸine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu gerekÃ§e gÃ¶stererek son Ã¼Ã§ ayda 3 bin 500 camiyi yÄ±ktÄ±.
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