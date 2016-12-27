12:10, 27 Aralık 2016 Salı

Obama ve Abe'den Pearl Harbour’a tarihi ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Barack Obama ile Japon lideri Abe Şinzo Pearl Harbour kurbanları anmak için tarihi yerde biraraya geliyor.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Hawaii'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, Pearl Harbour'u ziyareti sırasında "savaşın korkunçluğu hiçbir zaman tekrarlanmamalı. Geleceğe dönük bu düşüncenin yanı sıra ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte Japonya ve ABD arasındaki barışın değerini dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu. Abe, Pearl Harbour'u ziyaret eden ilk Japonya Başbakanı olacak.

Japonya, 7 Aralık 1941 yılında Hawaii Adalarına dahil olan Oahu Adası'ndaki Pearl Harbour Amerikan askerî üssünü ve filosunu hedef alan bir hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda ABD'nin Pasifik Filosu neredeyse tamamen yok edilmiş, Deniz Kuvvetleri mensubu yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmiş, bin 100'ü de yaralanmıştı. Bu saldırının ardından ABD, Japonya'ya savaş ilân etmiş, bundan kısa bir süre sonra da Japonya'nın müttefiki olan Almanya ve İtalya ABD'ye savaş açmış, böylelikle ABD resmi olarak İkinci Dünya Savaşı'na girmişti.

GEÇEN YIL DA OBAMA, NAGAZAKİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

WikiLeaks belgelerinde, Obama'nın 214 bin kişini öldüğü Hiroşima ve Nagasaki katliamları için özür dilemeye niyet ettiği ancak bu teşebbüse Japon hükümetinin sıcak bakmadığı ortaya çıkmıştı. Belgelere göre, Japon hükümeti Obama'nın değil özrünü ziyaretini bile istememiş

Görev süresi yakında bitecek olan ABD Başkanı Barack Obama, G7 Zirvesi için gittiği Japonya'da dün Hiroşima anıtını ziyaret etmişti. Obama'nın bu ziyareti öncesinde ve sırasında, 214 bin kişinin can verdiği Hiroşima ve Nagasaki saldırılaryla ilgili 'özür dilenip, dilenmeyeceği' konusu gündeme oturmuştu.. ABD'de yayın yapan Vox adlı haber sitesinde yer alan ve WikiLeaks belgelerine dayandırılan bir haber analize göre, Obama 2009 yılında katliamlardan dolayı özür dilemek istemiş, ancak bu teklife Japon hükümeti sıcak bakmamış.

KURBANLAR ÖZÜR İSTİYOR; JAPONYA MESAFELİ

Nagasaki ve Hiroşima katliamlarının hayatta kalan kurbanlarının ise aslında ABD'den bir özür bekledikleri ortaya çıktı. Yaşadıkları dram büyüktü. Ailesini kaybedenlerden Terumi Tanaka, 'ABD aslında sadece uluslararası hukuka değil, insanlığa karşı suç işlemişti' diyerek özür dilenmesi gerektiğini söylerken, bir başka kurban 'Obama özürle gelmeyecekse, ülkemize gelmesin' diyordu.

Abigail Leonard imzalı haber analizde Japonya'daki saldırılarda hayatta kalanların özür talebinin aksine Japonya hükümetinin böyle bir beklentisi olmadığı dile getirilerek şu ifadelere yer verildi: "Dönemin Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitoji Yabunaka, ABD Büyükelçisi John Ross'a 'Obama'nın dileyeceği özür, onun üzerine düşen bir şey değildir' diyerek özür talebine sıcak bakılmadığını dile getirdi."

Vox analisti Abigail Leonard, bu konuşmanın 2009 yılında gerçekleştiğini ve 2011'de yayınlanan Wiki Leaks belgelerinde ortaya çıktığını da belirtti.

JAPONYA NEDEN ÖZÜR BEKLEMİYOR?

Konuyla ilgili açıklama yapan uluslararası hukuk uzmanları, Japonya'nın özür dilenmesini istememesiyle ilgili farklı görüşler ortaya koyuyor.

Temple Üniversitesi akademisyeni Michael Cucek, "Japonya 1937 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin o dönemki başkenti Nanking'i işgal etti. Ve işgal sürecinde en az 300 bine yakın sivil katliamından ve 80 bine yakın tecavüze sorumlu tutuldu. Eğer özür mevzusu gündeme gelirse Japonya'nın tarihsel katliamları da gündeme gelecek." ifadelerini kullanıyor.

Uzmanlara göre Japonya'nın tarihsel sorumluluğu sadece bundan ibaret değil. 20. yüzyılda Japonya'nın yüzbinlerce Koreliyi zorla çalıştırıp, 50 bine yakın Koreli işçinin öldürülmesinden sorumlu olduğunu öne sürülüyor.

Tokyo Sophia Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü Koichi Nakano'ya göreyse Japonya'nın özür konusundaki tavrını belirleyen en önemli madde 'nükleer' konular. Nakano, 2011 depreminden sonra Japonya'nın nükleer sızıntılar dolayısıyla başının ciddi derde girdiğini ve bölgede Kuzey Kore tehlikesinin yükselmesiyle ABD'ye olan ihtiyacının arttığını belirtiyor.

Wall Street Journal'da yer alan farklı bir analize göreyse, Japonya'nın Hiroşima sonrası nükleer kapasitesinin arttırdığını ve bu derecede nükleer silahlara sahip olan bir ülkenin özür beklentisi içerisine girmeyeceği belirtiliyor.

OBAMA ZİYARET ETMİŞTİ

Dün ABD Başkanı Obama atom bombasıyla hayatını kaybedenler adına yapılan anıt mezara çelenk bırakmıştı. Obama, ziyaret sonrasında da saldırıdan kurtulmayı başarmış kişilerle görüşmüştü. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası 140 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. İki gün sonra Nagasaki'ye atılan ikinci atom bombasıyla da 74 bin kişi hayatını kaybetmişti. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar, Japonya'nın teslim olmasında ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinde rol oynamıştı.