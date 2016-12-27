Güncelleme: 12:26, 27 Aralık 2016 Salı

Hattatlardan Şeyh Hamdullah’a vefâ

İbrahim Ethem Gören | Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Hat hocası, Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği Başkanı Mahmut Şahin İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli ve Bursa’daki hat talebeleriyle birlikte hattatların piri Şeyh Hamdullah’ın ismini Beytullah ebatlarında -haliyle tevazuan ve edeben bir miktar daha küçük inşa edilmek kaydıyla- bir camide yaşatmak için kolları sıvadı. Projeye Bursa Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği ile birlikte Kütahya Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği ile Eskişehir Vel Kalem Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği’ne mensup sanatkârlar da destek veriyor.

Projesi hazır olan cami için münhal bir yer aranıyor. Mahmut Şahin Hoca ile İstanbul Küçükköy’deki evinde Şeyh Hamdullah Camii projesi üzerine konuştuk.

İbrahim Ethem Gören: Şeyh Hamdullah Camii projesi nasıl gündeme geldi?

Hattat Mahmut Şahin: Yıllardır hat sanatı ile ilgilenen birisi olarak son dönem camilerimizdeki tezyinatı abartılı ve çok renkli buluyorum. Ayrıca içlerini dolduramadığımız devasa camiler yapıyoruz.

Bu keyfiyet Osmanlı’da nasıldı?

Osmanlı’da mahalle aralarında küçük ebatlı mescitlerimiz vardı. Büyük illerde Ulucami anlayışı hâkimdi ve bunlar sayılı idi. Ama zamanımızda en ufak camilerimiz bile çift minareli beton yığınları halini aldı. Ecdadımız minareleri bile bir mantığa göre yapardı. Selatin camileri yani padişahların yaptırmış oldukları camiler iki dört veya altı minareli; sadrazam, vezir ve paşaların yaptırdığı camiler tek minareli olurdu. Mahalle mescitlerinin genelinde ise minare bile yoktu.

Siz nasıl bir camii prototipi ortaya koymak istiyorsunuz?

Bizim yapmak istediğimiz Şeyh Hamdullah Camii takriben yüz elli kişilik olacak. Aklımdaki projeyi öğrencilerime açınca bir heyecan oldu. Mimar öğrencim Sümeyye Yücel proje çizimini üstlenebileceğini söyledi. Ve böylelikle proje hayata geçmeye başladı.

Yapılış amacı nedir?

Asıl amacı ömürlerini İslâm’ı bir medeniyet haline getirmek için gecelerini gündüzlerine ekleyen ve ne yazık ki düzgün bir mezar taşları bile olmayan büyük hattatlarının isimlerini bir denli hak edecekleri şekilde anılacak ibadethaneler yapmak. Bu proje ile ilkini düşündüğümüz camimizin ismi Şeyh Hamdullah olacaktır.

Şeyh Hamdullah ismi nasıl ortaya çıktı?

İslâm yazı sanatını zirveye taşıyan hattat olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah, Amasya’da doğmuştur, Sühreverdi Şeyhi Mustafa Efendi’nin oğludur. II. Bayezid, şehzadeliği ve Amasya valiliği sırasında Şeyh Hamdullah ile yakından ilgilenmiş, hatta Şeyh Hamdullah’ın yazı hokkasını kendi elinde tutarak üstada hizmette bulunmuştur. İkinci Bayezid tahta geçince Şeyh Hamdullah Efendiyi İstanbul’a davet etmiş ve daima yakınında olmasını istemiştir.

Şeyh Hamdulah hat sanatına dair nasıl bir miras bırakmıştır?

Şeyh Hamdullah doksanı aşan yaşında hayata veda ettiği zaman, bilebildiğimiz kadarı ile geride 30 Mushâf-ı Şerif, 50 En’am-ı Şerif ve cüz, 121 murakka ve kıt’a 8 ilmi eser, 6 dua mecmuası bırakmıştır. İlim ve sanat dünyamıza bilhassa altı nevi yazıda eserler vermiştir. 47 adet Mushaf-ı Şerif, Meşarik ve Mesahib-i Şerif, bine ulaşan En’am, Kehf, Nebe sureleri, tomar kıt’a ve murakka yazmıştır.

Yazıları mimarimizde nasıl/nerelerde yer almıştır?

Mimaride tezyini bir unsur olan celi yazılarla pek az meşgul olmakla beraber bilinen celi yazıları İstanbul’un Firûz Ağa Camii, Davut Paşa Camii, Bayezid Camii kitabeleri ile Edirne Bayezid Camii kitabeleri onun eseridir. Sultan II. Bâyezid, Şeyh Hamdullah'tan Yakut üslûbu dışında bir tavır geliştirmesini arzu etmiş, ayrıca kendisine Saray hazinesinde bulunan Yakut yazılarını vermiştir. Uzun araştırmalardan sonra Şeyh, Yakut'un yazılarından seçmeler yaparak Osmanlı Hat Mektebi'nin temellerini atmıştır. İlk projemizin ismi bu hizmetlerinden dolayı Şeyh Hamdullah Camii’dir.

Şeyh Hamdullah hattatlar için ne anlama geliyor?

Eğer bugün Kuran’ı Kerim için ‘Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı’ diyebiliyorsak bunun en büyük sebebi Şeyh Hamdullah Efendi’nin hat sanatında yapmış olduğu yeniliklerdir. Osmanlı yazı ekolündeki öncülüğünden dolayı kendisine "Kıblettü'l-küttâb," “Hattatların kıblesi”; “Kıdvetü ehli'l-hatt” “Hattatların başı” gibi sıfatlar verilmiştir.

Camiinin teknik özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Şeyh Hamdullah Camii, dört kişilik bir proje ekibi tarafından tasarlandı. Ekip arkadaşları; Mimar Sümeyye&Abdülkadir Şahin ve Mimar Sümeyye&Yüksel Yücel, projenin ilk aşamasında birlikte yaptığımız istişareler sonucu tasarımın İslâm mimarisine uygun bir anlayışta ve incelikte olmasına özen gösterdiler.

Klasik mimari unsurlarla modern mimari unsurların bir araya gelmesi projeyi şekillendirdi. Bu birliktelik günümüz yapı teknolojilerinden çelik konstrüksiyon ve prekast sistemlerle çözümlendi.

Cami projenizin özgünlüğü/farklılığı nedir?

Camiinin diğer camilerden farklı olarak önemli bir özelliği bulunmaktadır. Normalde camiler tamamlanıp bittikten sonra yapılan tasarıma uygun olacak şekilde tezyinatlandırıldı. Fakat bu camide daha tasarım aşamasında öncelikli olarak hat levhaları ve tezyinatlar, göz önünde bulundurulup yapıya ismini veren Şeyh Hamdullah'a atfedilen bir mimari proje planlandı.

Camiinin ebadı nedir?

11 m. ye 12 m. ölçülerinde plan şemasına oturtulan yapının, dört tarafında simetrik ve aynı ölçülerde fakat farklı işlevlerde büyük kemer açıklıkları tasarladık. Dış cephe ve iç mekân unsurları bütünlük oluşturacak şekilde hat eserlerinin ön planda tutularak sergilendiği insani ölçülerde, mütevazı bir ibadethane tasarlanmaya çalıştık.

Tezyinatı nasıl olacak? Hangi tezyini unsurlara yer vereceksiniz?

Gelenekli sanatlarımızın bütün güzelliklerini göreceğimiz bir cami olacak inşallah. Hattından tezyinatına; çinisinden nahtına kadar her şeyi ile özel bir cami planladık.

Finansmanını nasıl temin edeceksiniz?

‘Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni’ levhasını hattatlar çokça yazar. Biz de buna inanarak yola çıktık. Hatlarını ben ve öğrencilerim yazacak; çinisini çinici dostlarımız ve öğrencilerim yapacak; naht işleri Zer Ahşap tarafından yapılacak; kalemişlerini dostlarımız; ahşap işlerimizi marangoz öğrencilerimiz yapacak.

Camimizin ebadı Beytullah ebadında olacağı için kaba inşaatında fazla bir masraf yok. Bir de bizim milletimiz mescit ve cami deyince yardımını esirgemez. Gerekirse ben dahi taşını taşımaya talibim.

Daha önce Beytullah ebatlarında cami mescit yapılmış mı?

Bir adet vardır, o da İstanbullun Fatih ilçesindedir.

Banii kimdir, Fatih’te hangi semttedir?

Fatih Çarşamba’da. Banii Şeyhülislâm Ebu İshak İsmail Efendi’dir. 1645’te Çarşamba’da doğan Şeyhülislâm İsmail Efendi, III. Ahmed döneminde Şeyhülislâmlığa tayin edilmiştir.

Cami hangi özellikleri haiz?

Kâgir ve kubbeli bir camidir. Lale Devri Osmanlı mimarisinin barok üsluba geçiş örneklerindendir. Ana kubbenin iki yanında üçer küçük kubbe daha vardır. En, boy ve yükseklik bakımından Beytullah ile aynı ölçülerdedir.

Şeyh Hamdullah Camii’nin mümeyyiz vasıfları neler olacak?

Başta ismi olmak üzere mimarisi olacak. İslâm’ın ilk mescidi ile Selçuklu ve Osmanlı mimarisini harmanlayacak bir eser olacak inşallah.

Nerede inşa edeceksiniz?

Öncelikli olarak İstanbul’da düşünüyoruz. İstanbul dışında da olabilir. Bizim için yerin çok önemi yok. Hayırseverlerin, iş adamlarının, belediyelerin, özel ve tüzel kuruluşların, bir dönüm kadar bir arsayı cami yeri tahsis etmesi halinde inşaata hemen başlayabiliriz. Bu konuda destek bekliyoruz.

Şeyh Hamdullah Camii hayata geçirildikten sonra bu türden başka cami/mescit projelerine devam edecek misiniz?

İnşallah Şeyh Hamdullah Camii’nden sonra hat sanatına ömürlerini adamış büyük insanların isimleri ile devam etmeyi düşünüyoruz. Hafız Osman Efendi, Rakım Efendi, Şevki Efendi, Sami Efendi, Necmeddin Efendi, Hamid Efendi ve Halim Efendi’nin isimlerini yaşatmayı düşünüyoruz.

Konuyla ilgili olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?

Allah c(c) Tevbe suresi 18. Ayet-i kerimesinde “Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır” buyuruyor. Ahde vefa göstermek de bu işin önemli tarafı olacak diye düşünüyorum. İ

Hayırlı olsun inşallah Mahmut Hocam. İnşallah yakın zamanda tamama erdirirsiniz.

İlginiz için sizlere de teşekkür ederim.