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Arabuluculuk ücret tarifesi açıklandı
Arabuluculuk ücret tarifesi açıklandı

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde görev alan, arabulucular siciline kayıtlı kişilere, arabuluculuk faaliyetleri için 2017'de yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmadığında veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda söz konusu tarifedeki hükümler uygulanacak.

Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk üç saate kadar) 120 lira, takip eden her saat için 90 lira ödenecek.

Bu rakam ticari uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 240, takip eden her saat için 180, ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketiyse saatlik (ilk üç saate kadar) 290, takip eden her saat için 220, diğer tüm uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 150, takip eden her saat için 110 lira olacak.

Söz konusu tarife 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.



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Arabuluculuk tarifesi belli oldu
Arabuluculuk tarifesi belli oldu






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