Mehmet Akif Ersoy vefatının 80. yılında anıldı | FOTO

Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80. yılında anıldı.
Ersoy'un mezarının bulunduğu Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşu İstiklal Marşı ile başladı.
Rami Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Talha Sunmak da Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam", Vefa Lisesi öğrencisi Baturalp Avcı ise "Azmi Bırakmak" adlı şiirini okudu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de törende Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir şair ve önemli bir mücadele kahramanı olduğunu söyledi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da üniversite olarak, Mehmet Akif Ersoy'un ismine yakışır çalışmalar yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Ersoy'un içinde bulunduğu dönemde asla ümitsizliğe düşmediğini kaydeden Korkmaz, şöyle devam etti:
"İçinde bulunduğu ortamda Türk milletine özgürlük mücadelesinin her aşamasına katılmış ve bu anlamda bizlere çok önemli mesajlar vermiştir. Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diye dua etmişti. Bu dua kabul olmuş olacak ki ülkemiz üzerinde hain planlar yapanların emelleri 15 Temmuz'da ellerinde patlamıştır. Yine bir karanlık gecede Akif'in ruhuyla Asım'ın nesli ayaklanarak, özgürlüğünü başkasının inisiyatifine bırakmamıştır. Ersoy'u her yıl anıyoruz ancak esas mesele bunları bir güne sıkıştırmak değil, onun bize verdiği mesajları anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır."
Törene, Ersoy'un torunu Selma Argon, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ersoy'un mezarına çelenk konulması ve okunan duanın ardından tören sona erdi.
Mehmet Akif Ersoy'un kabrinde Esenler'de eğitim gören 300 öğrenci ile Çocuk Vakfı ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de ayrı ayrı törenler düzenlendi.
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