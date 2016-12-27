Güncelleme: 12:42, 27 Aralık 2016 Salı

Gaziantep'te uçak seferleri iptal edildi





Gaziantep’te, sabah saatlerinde gecikmeli olarak yapılan uçak seferleri, sisin etkisini artırması üzerine iptal edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gaziantep’te, sabah saatlerinde gecikmeli olarak yapılan uçak seferleri, sisin etkisini artırması üzerine iptal edildi. Pistte görüş mesafesinin çok düşük olduğunu ve tüm seferlerin iptal edildiğini belirten yetkililer, sisin dağılması halinde uçuşların yeniden başlayabileceğini ifade etti.

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