12:50, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na tepkiler bÃ¼yÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PKK'nÄ±n, Irak'Ä±n Musul iline baÄŸlÄ± Sincar ilÃ§esindeki varlÄ±ÄŸÄ±na tepkiler sÃ¼rÃ¼yor.

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ve BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'nin ardÄ±ndan, bÃ¶lgedeki yerel yetkililer ve siyasetÃ§iler de PKK'nÄ±n Sincar'Ä± terk etmesi gerektiÄŸini ifade ediyor.

Konuya iliÅŸkin AA muhabirine konuÅŸan KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'ndeki (KDP) Ezidi milletvekili Åžeyh Åžamo, "PKK'nÄ±n Åžengal'den Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in son iki yÄ±ldÄ±r bÃ¼yÃ¼k uÄŸraÅŸlar verdik. Ancak PKK buna yanaÅŸmÄ±yor. ArtÄ±k bÄ±Ã§ak kemiÄŸe dayandÄ±." dedi.

Ezidi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n DEAÅž'tan kaÃ§arken PKK'nÄ±n eline dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken IKBY meclisindeki milletvekili Åžamo, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"PKK'nÄ±n Ezidilere verdiÄŸi zarar, DEAÅž'Ä±nkinden daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. DEAÅž Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± ve kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±. FarklÄ± yollar deneyerek bazÄ±larÄ±nÄ± kurtardÄ±k. PKK'ya katÄ±lan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± kurtarmamÄ±z ve geri getirmemiz mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z durum tam olarak budur. Ezidi toplumu, PKK'nÄ±n dayatmalarÄ±nÄ± kabul edecek durumda deÄŸil."

"PKK'NIN SÄ°NCAR'DAKÄ° VARLIÄžINA MÃœSAADE ETMEYECEÄžÄ°Z"

KDP BaÅŸkanlÄ±k Konseyi Ã¼yesi Ali Avni ise parti olarak PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na kesinlikle gÃ¶z yummayacaklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "BaÅŸbakan NeÃ§irvan Barzani, PKK'nÄ±n Åžengal'deki varlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda son noktayÄ± koydu. BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve sorunsuz bir ÅŸekilde, ele geÃ§irdikleri bÃ¶lgeleri boÅŸaltmamalarÄ± halinde gereken neyse yapÄ±lacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Irak meclisindeki Ezidi milletvekili Viyan Dahil ise "PKK, Ezidileri koruma bahanesiyle Åžengal'de bulunuyorsa buna ihtiyaÃ§ kalmadÄ±, en kÄ±sa zamanda Ã§ekilmelidir. HalkÄ±mÄ±zÄ±n askeri olarak korunmasÄ± ve savunmasÄ±nÄ± gerektiren herhangi bir gÃ¼venlik durumu sÃ¶z konusu deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.

Dahil, PKK'nÄ±n Ã§ocuklarÄ± silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "PKK, Ezidi Ã§ocuklarÄ± silah altÄ±na alarak geleceklerini tehlikeye sokuyor. KÄ±z ve erkek Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n PKK tarafÄ±ndan silah altÄ±na alÄ±nmasÄ±, toplumuzun Ã¶rf ve adetleriyle uyuÅŸmuyor. Silah altÄ±na alÄ±nan Ã§ocuklarÄ±n aileleri bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±kÄ±ntÄ± iÃ§erisinde. Her gÃ¼n onlarca gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± anne ve baba benimle irtibata geÃ§ip, Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±betini sorup, geri getirilmelerini talep ediyor." dedi.

KDP Sincar askeri sorumlusu Serbest Lezgin, partinin resmi internet sitesinde yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda PKK'nÄ±n sadece Sincar'da deÄŸil, IKBY'nin baÅŸka bÃ¶lgelerinde de varlÄ±k gÃ¶sterdiÄŸini ve bunun bÃ¼yÃ¼k tehlike arz ettiÄŸini belirtti.

IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani "PKK'nÄ±n Åžengal'de iÅŸi yok" derken, BaÅŸbakan NeÃ§irvan Barzani de geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, PKK'nÄ±n Sincar'dan geri Ã§ekilmemesi halinde "askeri gÃ¼ce" baÅŸvurabilecekleri uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

PKK, DEAÅž'Ä±n 3 AÄŸustos 2014'te Sincar'a saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane ederek bÃ¶lgeye yerleÅŸmiÅŸti.