13:00, 27 Aralık 2016 Salı

Şanlıurfa'da 3 PKK'lı teslim oldu



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Şanlıurfa'da, 3 PKK/PYD mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" yer verildi. Buna göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'de bulunan PKK/PYD'nin barınma alanlarından kaçan 3 PKKlı, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız teslim oldu. Batman merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 2 piknik tüpü, 50 kilogram amonyum nitrat, 10 pil, bir kompozit başlık ve 100 metre kablo ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

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