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Kahraman: Mevcut anayasa TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamÄ±yor
Kahraman: Mevcut anayasa TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamÄ±yor

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, mevcut anayasasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°sterim ki baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m 26. DÃ¶nem, bir deÄŸiÅŸlikle taÃ§lansÄ±n. Ama bu kÄ±smi bir deÄŸiÅŸiklik, gÃ¶nlÃ¼m yepyeni, konsensÃ¼slÃ¼ bir anayasa istiyor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM BaÅŸkanÄ±Â Ä°smail Kahraman,Â anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±Â cevapladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden Kahraman, mevcutÂ anayasasÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kahraman, "Partiler nasÄ±l anlaÅŸÄ±rlar, nasÄ±l bir ÅŸekil ortaya koyarlar, hangi maddelerde anlaÅŸÄ±rlar bilemem... Ama her partinin seÃ§im beyannamesinde yeni bir anayasa vaadi var." ifadesini kullandÄ±.

"BENÄ°M GÃ–NLÃœM YEPYENÄ°, KONSENSÃœSLÃœ BÄ°R ANAYASA Ä°STÄ°YOR"

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± 26. DÃ¶nem Meclisinin, bir deÄŸiÅŸiklikle taÃ§lanmasÄ±nÄ± istediÄŸini ifade eden Kahraman, "Ama bu kÄ±smi bir deÄŸiÅŸiklik. Benim gÃ¶nlÃ¼m yepyeni, konsensÃ¼slÃ¼ bir anayasa istiyor. Ä°nÅŸallah TÃ¼rkiyemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olur. Ä°yi Ã§alÄ±ÅŸmalar, iyi niyetler var. Hepimiz TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, birliÄŸini istiyoruz. BÃ¼tÃ¼nlÃ¼k, birliÄŸi saÄŸlayan bizi daha Ã¶telere gÃ¶tÃ¼ren gÃ¼zel bir anayasaya inÅŸallah kavuÅŸuruz." diye konuÅŸtu.

Yeni bir anayasa iÃ§in umutlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorusu Ã¼zerine Kahraman, "Tabii. Umut hiÃ§bir zaman kaybedilmemesi gereken bir hazinedir. Umutsuzluk yok. Umut kesin. TÃ¼rkiye Ã¶telere gidecek. BÃ¼tÃ¼n bu badireleri aÅŸacak. TÃ¼rkiye artÄ±k bir transatlantik, Titanik deÄŸil, aysberglere Ã§arpmayacak, yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Ä°lgili Konular Ä°smail Kahraman
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