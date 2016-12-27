13:07, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 2 bin 235 kaÃ§ak yakaladÄ±



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GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, sÄ±nÄ±rlardan yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan 2 bin 235 kiÅŸiyi yakaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde, "gÃ¼nlÃ¼k faaliyetler"e iliÅŸkin bilgilere yer verildi. Buna gÃ¶re, Suriye'den 2 bin 98, Irak'tan 7 ve Ä°ran'dan 3 kiÅŸi, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla TÃ¼rkiye'ye geÃ§me giriÅŸiminde bulunurken yakalandÄ±. MÃ¼dahaleler sÄ±rasÄ±nda Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda 3 av tÃ¼feÄŸi, 4 av fiÅŸeÄŸi, 33 giyim ve gÄ±da malzemesi, Ä°ran hududunda ise 8 bin 950 paket sigara ele geÃ§irildi. TÃ¼rkiye'den yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a geÃ§meye teÅŸebbÃ¼s eden 127 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Ã–te yandan, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirilen uÃ§akla, Ordu Devlet Hastanesindeki donÃ¶rden alÄ±nan organ, nakil yapÄ±lmak Ã¼zere Malatya Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesinde yatan bir hastaya ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

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